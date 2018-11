Politiken mener: Løkke er en udskiftningsklar nederlagsfigur, der for længst har mistet grebet om en magt, han klamrer sig til for enhver pris

Det mest opsigtsvækkende er, at ingen venter en opsigtsvækkende tale fra Lars Løkke Rasmussen, når han lørdag taler på Venstres landsmøde.

Landets statsminister går på talerstolen i Herning som en træt og udskiftningsklar nederlagsfigur, der nok har nøglerne til regeringskontorerne, men som for længst har mistet grebet om en magt, han klamrer sig til for enhver pris.

I sin tale vil Løkke selvfølgelig pumpe nye luftkasteller op, men med kort tid til valget vil de alle ende som endnu et afsnit i det eftermæle, der står tilbage efter tre et halvt år ved magten: en handlingslammet og samspilsramt regering, der ikke har formået at gennemføre reelle forandringer.

Med hænderne bundet på ryggen har regeringen gennemført Dansk Folkepartis udlændingepolitik, og når det kommer til de nødvendige reformer af den offentlige sektor, er det strandet på visionsløse udflytninger som af Statens Sprognævn til Bogense.

Ikke et ondt ord om provinsen, men helt ærligt: Rækker den liberalistiske idérigdom virkelig ikke længere i 2018?

Regeringen lovede reformer af den offentlige sektor, så vi fik mere kvalitet for de samme – eller færre – penge. Hvad er det endt med? At regeringen har stukket hovedet under armen og ladet grønthøsteren gøre det grove arbejde.

Er der kommet et bedre Danmark ud af det? Nej, tvært imod er regeringen i gang med at klatte en højkonjunktur væk i stedet for at bruge den som afsæt for en stærkt påkrævet grøn omstilling.

Bærende dele af Venstres klimaplan er skvattet sammen som et af de største bluffnumre i nyere dansk politik.

Det er umuligt at gøre godt for klima og kommende generationer, hvis man nægter at bøje et hår på landbruget og transportsektoren, og også her har Lars Løkke Rasmussen vist sig at være en mand af store ord, men meget lidt handling.

Derfor står Venstre i dag i en idépolitisk krise, som hverken klæder det stolte, gamle parti eller det borgerlige Danmark.

Danmark har brug for en ny ledelse. Det har Venstre også.

cj