Minister vragede formand og gjorde Klimarådet til en tandløs vagthund

Tidligere på måneden vragede regeringen med klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) i spidsen den siddende formand for Klimarådet, Peter Birch Sørensen, selv om han søgte genvalg.

Det skete kun få dage efter et offentligt skænderi mellem de to, hvor Peter Birch Sørensen havde kaldt regeringens klimapolitik »uambitiøs«. Til Politiken har Peter Birch Sørensen også fortalt, at den danske regering direkte har opfordret Klimarådet til at afholde sig fra kritik af regeringens politik.

Og den er jo helt gal. Klimarådet skal naturligvis være uafhængigt af den siddende regering.

Troværdighed er rådets vigtigste guld og bygger på, at vi tror på, at rådet tør lægge fakta og analyser og argumenter frem – uanset hvor ubekvemme de måtte være for den siddende regering.

Enten er man en vagthund, eller også er man ikke.

Problemets kerne er, at regeringen vælger rådets førstemand. Det er ødelæggende for Klimarådets rolle som uafhængig og troværdig institution.

Når Klimarådet lægger sin næste rapport frem om f.eks. grønne afgifter, så vil mange jo spørge: Hvorfor skriver I sådan? Er I bange for at udfordre regeringen? Tør I ikke lægge sandheden frem?

Det er ikke sikkert, at rådet med formanden i spidsen gør sig sådanne politiske og strategiske overvejelser. Men bare det, at mistanken er der, er en troværdighedsdræber, som svækker rådet.

Derfor bør man her lære af Det Økonomiske Råd, der blev nedsat i 1962. Pointen med Det Økonomiske Råd, som laver uafhængige samfundsøkonomiske analyser, er, at hvis en formand går af i utide eller har siddet sin periode ud, så er det vismændene selv, der finder en efterfølger.

Den konstruktion sikrer, at man finder en fagligt respekteret økonom, der er uafhængig af politiske interesser, og at ministerens o.k. i praksis er reduceret til en blåstempling af vismændenes valg. Det er vejen til troværdighed og har været til inspiration for Sverige og Finland, der har indført lignende modeller.

Klimadagsordenen er mindst lige så vigtig som økonomi, og vi bliver mere og mere afhængige af troværdige klimaanalyser af høj faglig kvalitet, som kan gøre os klogere på udfordringerne og på vores handlemuligheder.

Derfor bør praksis laves om, så det ikke er ministeren, men Klimarådet selv, der udpeger formanden.





pmj