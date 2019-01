PET-sagen Hvem i politiets rækker tør nu rejse den nødvendige debat?

Som PET-chef blev Jakob Scharf i 2007 ansat til at skabe større åbenhed. Daværende justitsminister, Lene Espersen (K), udtalte ved hans udnævnelse, at »vi skal arbejde for størst mulig åbenhed«, og undgå, »at der opstår unødige myter om tjenestens arbejde«.

Fredag blev Jakob Scharf idømt fire måneders fængsel for sin medvirken i bogen ’Syv år for PET’, hvor han netop satte samfundsmæssigt perspektiv på nogle af de afsluttede terrorsager fra sin tid som PET-chef frem til 2013.

Sagen er trist på det personlige plan for Jakob Scharf, der næppe igennem syv år arbejdede for at sikre rigets sikkerhed for i en bog at risikere at bringe den i fare. Scharf fastholder efter dommen, at han står inde for sine udtalelser. Selv om størstedelen af bogens oplysninger har været offentliggjort i åbne retsmøder, bøger og artikler, fastslår byretten, at Scharf har overtrådt sin særlige tavshedspligt som tidligere PET-chef.

På det samfundsmæssige plan er det bekymrende, at vi ser et politi, der lukker sig stadig mere om sig selv og slår hårdt ned på sine egne ansatte. En kriminalbetjent er blevet anmeldt for at skrive en artikel om opklaringen af en afsluttet terrorsag, som politiledelsen tidligere havde godkendt. Den nu tidligere drabschef hos Københavns Politi Jens Møller er blevet sat fra bestillingen og undersøges for brud på sin tavshedspligt i forbindelse med en anden bogudgivelse.

Jakob Scharf ønskede med sin deltagelse i ’Syv år for PET’ at bibringe offentligheden sit perspektiv på den tid, hvor terrortruslen desværre blev dansk virkelighed. Skiftende regeringer har gennemført terrorpakke efter terrorpakke. Lovgivning er blevet strammet. Efterretningstjenesternes bevillinger er på 10 år fordoblet til henved 2 mia. kr. Har indsatsen virket? Eller har vi i kampen mod terror givet køb på nogle af de frihedsrettigheder og den åbenhed, vi kæmper for at bevare? Det er en nødvendig debat, der ikke må dø med Scharf-dommen. Spørgsmålet er blot, hvem i politiets rækker der fremover tør rejse den?

cj