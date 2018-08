til avisen 9. aug Politikens forside handler i dag om stress på arbejdspladsen. En ny stor undersøgelse viser, at flere og flere lønmodtagere oplever arbejdsrelateret stress til trods for en national målsætning om at mindske fænomenet. Blandt de 35.000 adspurgte lønmodtagere er antallet af stressramte steget 11 procent fra 2012 til 2016. For ansatte i det offentlige er stigning på 20 procent. Særlig stor er stigningen blandt pædagoger og lærere – her oplever hver fjerde nu symptomer på arbejdsrelateret stress. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) kalder undersøgelsen for tankevækkende og fortæller, at han er på vej med en plan for en målrettet indsats over for de offentligt ansatte. »Der er ingen tvivl om, at her har vi et særligt problem«.