ghghghgh

En alvorlig forringelse af tolkearbejdet og risiko for en lavere retssikkerhed. Sådan lyder advarslen fra flere hundrede tolke, efter et udbud af den tolkeservice, som domstole, politikredse og øvrige myndigheder kan trække på, når de skal bruge hjælp til et fremmedsprog. Tolkene har nu valgt at boykotte det firma, som har vundet udbuddet ved at skrive under på, at de ikke vil arbejde for det.