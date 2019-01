fjhsgsef

Nedslidte danskeres mulighed for at gå på pension er blevet et højaktuelt tema på Christiansborg, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) presset af S og DF har indvilget i at diskutere emnet med partierne. Men forhandlingerne om en ny pensionsmodel kan blive op ad bakke, hvis udgangspunktet er Socialdemokratiets forslag om en differentieret pensionsalder afgjort af objektive kriterier, vurderer flere eksperter over for Politiken.