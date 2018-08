testa Socialdemokratiet er åbne over for en række nye stramninger af udlændingepolitikken, som DF vil forsøge at presse regeringen til ved de kommende finanslovsforhandlinger. Med den socialdemokratiske tilslutning til det såkaldte paradigmeskifte i udlændingepolitikken er der ifølge Enhedslisten tale om »et ekstremt værdiskred«.