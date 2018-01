Eksperter: Boligejere bliver snydt Forsikringsselskaber og byggekonsulenter gør tilstandsrapporter så ukonkrete, at boligejere har svært ved at få dækket skader via forsikringen.

Mens boligmarkedet koger i billige lån og dyre kvadratmeter, sår byggesagkyndige, boligadvokater og Forbrugerrådet Tænk nu alvorlig tvivl om lødigheden af de tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer, der er en obligatorisk del af alle bolighandler.

Tilstandsrapporterne bliver i stigende grad fyldt med potentielle skader, der er formuleret så bredt, at de både kan give problemer for boligens sælger og køber.

Med sætninger som ’risiko for fugt’ eller ’risiko for vandindtrængning’ bliver formuleringerne så upræcise, at ingen aner, om boligen rent faktisk er angrebet, og hvor alvorlig skaden i givet fald er.

Det er både til skade for sælgeren og for køberen. For sælger er problemet, at potentielle købere kan blive bange for tilstandsrapporten og miste interessen, mens det for køber har den mere alvorlige konsekvens, at det bliver svært at benytte ejerskifteforsikringen til at få dækket skjulte skader, fordi tilstandsrapporten er så ukonkret formuleret.

På trods af det upræcise indhold må forbrugerne betale mellem 18.000 og 38.000 kroner for rapport og forsikring.

»Vi oplever, at der bliver skrevet flere og mere omfattende forbehold ind i tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer. Vi har svært ved at tolke det på anden måde, end at forsikringsselskaberne dermed forsøger at begrænse risikoen for, at deres egne ejerskifteforsikringer bliver aktiveret«, siger Jan Schøtt-Petersen, formand for Danske Boligadvokater, der nu sammen med Forbrugerrådet Tænk og brancheforeningen Danske Bygningskonsulenter slår alarm: Forsikringsselskaberne underminerer helt bevidst, og i alliance med en lille håndfuld udvalgte byggekonsulenter, formålet med tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer, til skade for intetanende forbrugere.

I værste fald er forsikringsselskaberne ved at bygge en motorvej for høj indtjening og lav forsikringsdækning, mener Forbrugerrådet Tænk.

Det er nemlig de færreste boligejere, der ved, hvem der udarbejder tilstandsrapporterne.

Derfor beder de fleste ejendomsmægleren om hjælp. Og bliver så dirigeret videre til et forsikringsselskab, der både kan tegne en ejerskifteforsikring og formidle kontakten til en byggesagkyndig, som kan levere den nødvendige tilstandsrapport.

Hvad boligejeren ikke ved, er, at mægleren som oftest får en provision af forsikringsselskabet, når forsikringen er underskrevet.

De ved heller ikke, at forsikringsselskaberne, ifølge kritikerne, ofte giver de samme 4-5 landsdækkende konsulentfirmaer ordrer på nye tilstandsrapporter.

»Netop fordi forsikringsselskaberne har faste samarbejdspartnere, som – kunne man fristes til at sige – bliver skolet i, hvordan de skal lave rapporterne, så skaber det en risiko for upræcise formuleringer og efterfølgende forbehold i ejerskifteforsikringen«, siger Lea Markersen, juridisk konsulent i Forbrugerrådet Tænk.

Regeringen har hørt kritikken

70 procent af alle tilstandsrapporter bliver rekvireret af ejendomsmæglere via faste forsikringsselskaber, vurderer Danske Bygningskonsulenter.

»Som vi ser det, har vi fået et monopol styret af forsikringsselskaber, der har en tydelig økonomisk interesse i at undgå for store skadesudbetalinger«, siger Frank Borkfelt, formand for foreningens faggruppe for huseftersyn.

Den omfattende kritik er afleveret til regeringen, der er på vej med en evaluering af ordningen. »Jeg er bekendt med den kritik, som Politiken gengiver«, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) i en skriftlig kommentar: »Problemstillingen om de bygningssagkyndiges uvildighed og eventuelle interessekonflikter indgår aktuelt i den evaluering, som Justitsministeriet er ved at gennemføre af dele af ordningen«.

Men anklagerne er helt hen i vejret, mener brancheforeningen Forsikring & Pension: »Forsikringsselskaber og byggesagkyndige har i mange år måttet lægge ører til mistanker om manglende uvildighed og farvede tilstandsrapporter.

Men så længe der ikke er dokumentation for, at reglerne ikke virker, er der ikke grund til at lave noget om«, siger vicedirektør Hans Reymann-Carlsen.