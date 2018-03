Hverdagsanalyse: Det er på tide at melde dig ind i køb dansk-bevægelsen, din hykler

Når parterne i de sammenbrudte overenskomstforhandlinger for landets statsansatte torsdag sætter sig over for hinanden i Forligsinstitutionen, er det reelt en lønstigning på 1,5 procent, der skiller dem ad.

Det viser fortrolige forhandlingsnotater, som Politiken er kommet i besiddelse af.

De statsansatte har krævet en samlet lønstigning på 8,2 procent over de næste tre år, mens deres arbejdsgiver, Moderniseringsstyrelsen, har tilbudt en lønstigning på 6,7 procent. Tallene dækker over den samlede arbejdsgiverudgift over de næste tre år og inkluderer faste tillæg, lokale lønninger, pensionsbidrag m.m.

Chefforhandler for de statsansatte Flemming Vinther bekræfter kravet over for Politiken. Han understreger, at tallet er et udspil, der kan og skal forhandles, men som udgangspunkt er han ikke villig til at rykke sig mange decimaler nedad.