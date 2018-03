Hver femte fleksjobber er arbejdsløs

»Selvfølgelig spiller vilkårene på de lokale arbejdsmarkeder en rolle, men selv blandt kommuner med ret ens forudsætninger er der store forskelle«.

KL: »Det er ikke et område, der er nedprioriteret«

Henning Jørgensen har også kigget på, om borgmestrenes politiske tilhørsforhold spiller en rolle for, hvad jobcentrene gør for at skaffe fleksjobbere i arbejde. Men det gør den heller ikke.

»Hvis der er noget fællestræk, så er det, at det ser ud til, at jobcentrene prioriterer dem, som har været arbejdsløse i kort tid og ikke har nogle særlige problemer med alkohol eller psyken, men kan gå lige ind på en arbejdsplads. Og her kommer fleksjobberne jo også i klemme«, siger han.

Kommunernes Landsforening understreger, at kommunerne trods alt formår at få stadig flere visiteret til ordningen, og at mange kommer i arbejde.

»Der kan godt være forskel på, hvor stor indsats man gør i jobcentrene, og hvor højt det prioriteres. Men det er ikke et område, der er nedprioriteret. Man kan jo se, at antallet af beskæftigede fleksjobbere stiger«, siger Thomas Kastrup-Larsen (S), borgmester i Aalborg og formand for KL’s arbejdsmarkeds- og borgerserviceudvalg.

Ifølge Dansk Erhverv, som repræsenterer de virksomheder, der ansætter en stor del af fleksjobberne, er der flere grunde til, at ordningen ikke er så stor en succes, som den kunne være.

»Reformen gjorde det mere vanskeligt at fastholde medarbejdere med en varig nedsat arbejdsevne. Medarbejderen skal være ansat på virksomheden efter sociale kapitler i et skåneforløb i mindst et år, før der kan ansøges om et fastholdelsesfleksjob. Det gør det til en lang og dyr forhindringsbane for virksomheder, der gerne vil beholde medarbejdere«, siger Halkjær.

En anden forhindring er, at virksomheden kan ende med en dyr afskedigelsessag, hvis ansættelsesforholdet viser sig ikke at fungere.

»Loven om forbud mod forskelsbehandling sikrer medarbejdere med nedsat arbejdsevne og handikap ret omfattende rettigheder i forbindelse med en afskedigelse, som det kan være dyrt for virksomheden at imødekomme. Uanset hvor gode intentionerne er fra alle sider«, siger Peter Halkjær.

Minister: Stort ansvar hos jobcentrene

Beskæftigelsesministeren erkender, at der er behov for yderligere justeringer, som skal drøftes i forligskredsen.