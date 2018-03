Nyt politicenter skal stoppe svindel på nettet

Antallet af danskere, der bliver snydt på nettet, er de seneste år eksploderet.

Det vil regeringen nu sætte ind mod ved at oprette et center, der skal være særligt dedikeret til at bekæmpe økonomisk svindel på nettet.

Det skriver Berlingske onsdag.

»Hvis vi ikke gør noget ved det, kan det få uoverskuelige konsekvenser. Derfor sætter vi ind med en meget massiv indsats«, siger justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til avisen.

I første omgang skal centret varetage opgaver om svindel med falske hjemmesider og køb på nettet, hvor varerne aldrig når frem.

Via en portal på nettet skal borgerne kunne anmelde svindlen. Herefter vil centrets politifolk samle sagerne og sende dem ud til den rette politiafdeling.

»Det her område udvikler sig hele tiden, og hvis vi ikke gør noget ved det, tror jeg, at vi hele tiden sakker bagud«.

»Centret er et forsøg på at komme med et modsvar til udviklingen«, uddyber Søren Pape Poulsen til avisen.

Femdobling af sager på 7 år

Ifølge Berlingske var der i 2009 100 anmeldelser om bedrageri med køb, salg og bytte på nettet. I 2016 var tallet steget til 500.

I 2011 modtog politiet 10.866 anmeldelser om misbrug af dankort på nettet. Det tal var i 2016 steget til 104.584.

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti hilser forslaget velkommen.

»Vi har længe efterlyst, at vi samler anmeldelserne ét sted. Både når det gælder økonomisk IT-kriminalitet, men også eksempelvis deling af nøgenbilleder«, siger Trine Bramsen, retsordfører i Socialdemokratiet til Ritzau.

»Politikredsene har ikke kompetencer til at løfte sagerne, og derfor er det helt urimeligt, at sagerne har ligget hos politikredsene. Sagerne kræver stor ekspertise«.

Planen er, at centret skal placeres i København.

