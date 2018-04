Virtual reality: Er du også bange for at vælte alle toiletrullerne? Nye teknologier som virtual reality kan hjælpe folk med angst, autisme og andre handikap til nye færdigheder. Det skal i højere grad tænkes ind i fremtidens arbejdsmarked, siger ny rapport.

Der står en computer med en indbydende, stor tænd-knap foran mig. Jeg trykker på den.

»Hov. Den virker ikke. Måske skulle du sætte stikket i?«. Stemmen er rolig og nærværende, men lige så kropsløs som rumskibscomputeren Hal i ’Rumrejsen år 2001’.

Jeg finder ledningen og sætter den i stikkontakten. Mine hænder er kridhvide og runde som en Playmobil-figurs.

»Også det andet stik«, guider stemmen venligt, og jeg får tændt for computeren. Jeg kan ikke sanse, hvor stemmen kommer fra. Men jeg ved, det er Thomas Saaby Noer, som er usynlig for mig, selv om han står lige ved siden af.

Der er også en kaffemaskine med en lige så stor og indbydende knap. Jeg laver kaffe. Tager en fotokopi. Finder en bold med et smiley-ansigt på og kommer til at kaste den over væggen i min lille kontor-bås. En kollega dukker op – et firkantet ansigt med sur mund. »Ups, undskyld«, siger jeg.

Jeg tager virtual reality-brillerne af og skal lige orientere mig – i Kødbyen hos virtual reality-firmaet Khora, hvor Thomas Saaby Noer arbejder som leder af sundhedsafdelingen.

Et projekt til børn med angst for hunde, der viser en sød hund med sin træner.

Virtual Reality – eller VR – kan give oplevelsen af at være et helt andet sted, end du er. Du kan svæve over Møns Klint, danse på et eventyrslot, være inde i det periodiske system eller tage fotokopier på en virtuel arbejdsplads. Du kan også øve dig i ikke at være bange for hunde, træne i at tage bussen eller købe ind, hvis offentlige transportmidler eller det at gå i supermarkeder er et problem. Sidstnævnte er interessant for psykiatrien, hvor man bruger eksponeringsterapi, hvor man lidt ad gangen udsætter patienten for det, der giver anledning til angsten, så patienten lærer at håndtere den, forklarer overlæge Clas Winding Christensen.

Han er leder af Angst- og OCD-teamet på Psykoterapeutisk Klinik under Psykiatrisk Center i København. Teamet er i gang med et storstilet forsøg sammen med Khora, der skal teste VR på patienter med socialfobi.

»Teknologien giver os mulighed for gradvist at øge eksponeringen, så patienten kan vænne sig til situationen, og vi har mulighed for at begynde forfra fra samme udgangspunkt på en måde, som man slet ikke kan ude i virkelighedens verden«, siger Clas Winding Christensen.

Med samarbejde fra nogle af patienterne har han og hans videnskabelige team besluttet at få lavet en VR-film hos Khora, som skal give oplevelsen af at være i et supermarked. Nogle af klippene er allerede færdige. Et af dem skal jeg prøve.

De væltede wc-ruller

Jeg står i et hjørne af Superbrugsen. Med ryggen til toiletpapiret. Foran mig er der hylder med mademballage. Der er ikke ret meget plads. Jeg kigger til venstre. En fyr med røde støvler kommer tættere og tættere på. Åh, hvad nu – jeg kigger ned. Han har væltet en stabel med toiletpapir ned om mine fødder. Han samler dem op, smiler, laver V-tegn og går sin vej.

»Vi har fået input fra nogle patienter, som har fortalt os, hvilke oplevelser der ville kunne give dem angst i forbindelse med at gå på indkøb«, fortæller Clas Winding Christensen.

Her ramte de væltede ruller plet. Det er det uforudsete. Kontakten med en fremmed.

Clas Winding Christensen vurderer, at andre patientgrupper også ville kunne bruge VR som led i terapien. Det kunne være folk med andre typer angst og særligt patienter, som er låst i hjemmet på grund af angsten.

»Man kunne sagtens forestille sig et mere bredt potentiale«, siger han. Overlægen understreger, at regionen er gået ind i projektet, fordi man har en formodning om, at det virker, men at forsøget fortsat er i sin spæde start, og at de endelige resultater først vil være tilgængelige om minimum to år.

Også andre i sundhedssektoren forsker i VR. Aalborg Universitet er i samarbejde med Rødovre Kommune i gang med et treårigt forskningsprojekt, der skal ruste børn og unge med autisme til voksenlivet via VR. Her er fokus også på udfordringer som at handle, tage bussen, gå til møde i banken og lignende.

Heidi Thamestrup, der er formand for Landsforeningen Autisme, er positiv:

»I situationer, der skaber utryghed, anbefaler vi altid, at man øver sig på forhånd. På den måde lyder det fantastisk med træning i virtual reality«, siger hun.

Også Rudersdal Kommune ser store muligheder i VR. I 2016 udarbejdede kommunen anført af socialpædagogisk leder Torben Koue sammen med Khora et VR-tilbud, der minder om det, det københavnske team nu er i gang med, til borgere med social angst.

»Man har testet og afprøvet VR siden midten af 1990’erne, men det er først de seneste par år, at teknologien er modnet og faldet nok i pris til, at det er en velfærdsteknologi, der er realistisk at investere i«, siger Torben Koue.

Rudersdal Kommune har blandt andet testet et træningsprogram for borgere, der er angste for at køre i bus.

»Første level er en sekvens, hvor man venter ved et stoppested. I de efterfølgende er der andre passagerer og endog en kontrollør«, forklarer Torben Koue.

»Det gør det både til en mere tryg træning, end den man kan lave i virkelighedens verden – og en mindre ressourcekrævende«.

Han håber, at VR på den og andre måder vil kunne hjælpe nogle af kommunens borgere med psykosociale problemer eller handikap til at få flere færdigheder – og i sidste ende til at komme ind på jobmarkedet.