Svensk krone dykker: Køb svenske godis for en slik Den svenske krone er faldet betydeligt de seneste uger. Ifølge cheføkonom kan der være udsigter til yderligere fald. Det betyder billigere shopping på den anden side af Sundet for danskerne.

Svenske tyttebær, kanelboller og billigt bland-selv-slik kan lige for tiden fås til en lavere pris end normalt. For den svenske krone er på vej ned i øjeblikket.

Torsdag i sidste uge kunne danskerne få 100 svenske kroner for 71,32 danske kroner. I dag er den svenske krone faldet yderligere og sælger sig selv til 70,96 danske kroner.

Samlet set er den svenske krone faldet med 8,1 procent siden sidste år. Den har dermed ikke været så svækket siden juli 2009, hvor finanskrisen stod med skylden. Det er dog ikke tilfældet i dag.

Lang tid til højere renter i Sverige

I sidste uge, nærmere bestemt torsdag d. 26. april, var der rentemøde i den svenske centralbank, Riksbanken. Her blev det besluttet at udskyde renteforhøjelsen til tidligst i slutningen af 2018. Indtil da var den ellers sat til at stige i midten af 2018.

Vi ser, at vi skal et godt stykke ind i 2019 før en renteforhøjelse kan ske. Hvor langt vi skal ned, er svært at sige, men der vil være et fortsat pres for en svækkelse af den svenske krone Tore Stramer, cheføkonom i Nykredit

Udskydelsen sker, fordi inflationen i Sverige ikke er steget nær så meget, som Riksbanken havde forventet.

»Købere af svenske værdipapirer har udsigter til at få en lavere rente på de værdipapirer, de nu kunne finde på at købe. Derfor falder efterspørgslen, og så svækkes den svenske krone«, forklarer cheføkonom i Nykredit, Tore Stramer.

Det svenske boligmarked er også en af årsagerne til den svækkede svenske krone. For købelysten blandt boligsøgende i Sverige har været en smule stilstående siden efteråret 2017, hvor boligpriserne faldt.

Det er ifølge Tore Stramer med til at ramme den svenske økonomi, fordi boligmarkedet er en betydelig del af et lands samlede økonomi.

»Hvis økonomien kuldsejler som følge af økonomien på boligmarkedet, vil det dreje i retning af yderligere forskydning af en renteforhøjelse samt en svækkelse af den svenske krone«, fortæller Tore Stramer.

Og yderligere forskydning af renteforhøjelsen er netop det, som Tore Stramer forventer. Det ser han to grunde til.

Den ene er, at boligmarkedet står stille. Den anden er, at inflationspresset i svensk økonomi stadig vokser.

Dårligt nyt for dansk eksport

Det kommer til at ramme den danske eksport til Sverige, hvis den svenske krone låser sig fast, der hvor den er nu, fortæller Tore Stramer. Det kan ende ud i, at de danske eksportvarer bliver for dyre for svenskerne, hvilket vil have en mærkbar betydning for Danmark.

For Sverige er danskernes andet største eksportmarked, hvortil der bliver eksporteret dansk producerede varer og tjenester for cirka 120 milliarder kroner om året. Dog mener Tore Stramer, at det er en bekymring, der endnu ikke bør fylde.