Nye regler: Det betyder Airbnb-aftalen for dig som udlejer

Airbnb-værter vil ikke opleve den store forskel i skattebetaling, når lovgivningen er på plads og de nye regler er gennemført.

Det viser beregninger baseret på de nye regler for korttidsudlejning, som storbanken Nordea har foretaget for Politiken. Forudsætningen for, at effekten er lille, er, at Airbnb-værterne selv har husket at indberette deres lejeindtægter til Skat.

»Dem, der kommer til at betale, er dem, som ikke har fået indberettet til Skat eller har lejet ud i mange flere dage end den fremtidige grænse på 70 dage om året«, siger boligøkonom Lise Bergmann Nytoft fra Nordea.

Fakta Nye regler for at leje ud via Airbnb Her er nogle elementer i aftalen mellem regeringen og Airbnb. Bundfradrag ved korttidsudlejning af helårsboliger på 28.000 kr. årligt. Bundfradraget gælder, hvis udlejerens fulde lejeindtægter indberettes af en tredjepart, for eksempel Airbnb. Ellers er bundfradraget 11.000 kr. årligt. Målrettet skattekontrol med deleøkonomiske platforme og udlejere. Der sættes 10 mio. kr. årligt af til skattekontrol. Ret til privat korttidsudlejning af helårsboliger i op til 70 dage om året uden kommunens samtykke, såfremt udlejning kun sker gennem en tredjepart, der indberetter udlejerens fulde lejeindtægter til Skat. Vis mere

Bankens beregninger viser, at boligejerne med de nye regler i langt de fleste tilfælde slipper med en forholdsvis lille skat, når de korttidsudlejer deres bolig via Airbnb.

Så vil boligejeren ikke skulle betale nogen skat efter de nye regler Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom, Nordea

Et eksempel: En udlejer, som udnytter muligheden for at leje ud i de tilladte 70 dage og opkræver 1.000 kroner i døgnet plus gebyr til Airbnb, får en lejeindtægt på 70.000 kroner. Heraf kommer Airbnb-værten til at betale 9.500 kroner i skat og får lov at beholde 60.500 kroner.

»Det svarer til, at man har betalt cirka 14 procent i skat. Sammenlignet med beskatning af anden indkomst i Danmark må det betegnes som en lav beskatningssats, og det giver korttidsudlejerne et incitament til at oplyse de korrekte tal til Skat«, siger Lise Nytoft Bergmann.

Airbnb oplyser, at en typisk vært lejer ud i 23 dage om året og får en gennemsnitlig leje på 587 kroner i døgnet.

»Så vil boligejeren ikke skulle betale nogen skat efter de nye regler«, siger Lise Nytoft Bergmann.

Stort set det samme tilbage

Et tredje eksempel er familien, som har et hus i København til fem millioner kroner. De har efter de gamle regler haft mulighed for at få et skattefradrag, der er beregnet som 1,33 procent af ejendommens offentlige vurdering.

Med en skønnet ejendomsvurdering på 3,092 millioner kroner ville det give familien et fradrag på 41.228 kroner. Lejer familien huset ud i 60 dage til 1.000 kroner i døgnet, så kunne familien beholde 52.900 kroner af indtægten.

Med de nye regler får familien lov at få de første 28.000 kroner skattefrit. De sidste 32.000 kroner skal de betale skat af, men på lempeligere vilkår. Samlet får de lov at beholde 52.800 kroner, eller blot 100 kroner mindre end tidligere.

Nordeas boligøkonom vurderer, at det fortsat vil være attraktivt at korttidsudleje sin bolig eller et værelse i boligen.

»Korttidsudleje er fortsat så attraktivt, at man kan forestille sig, at nogle hellere vil korttidsudleje et ledigt værelse nogle dage hver måned i stedet for at tage en fast lejer ind. I de store byer kan det skade særligt de unges mulighed for at finde et ledigt værelse til en rimelig pris«, siger Lise Nytoft Bergmann.