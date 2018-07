Septiktanke flyder over: Slamsugere på overarbejde i sommerlandet Sårbare septiktanke og siveanlæg flyder over af menneskeligt spildevand fra rekordmange gæster og heleårsbeboere i Danmarks største sommerhuskommune, hvor sommerhusejere står i kø for at få tømt tankene.

Den gode nyhed er, at hverken drikkevandet, badevandet eller de små åer og vandløb tilsyneladende har taget skade. Den dårlige er så bare, at det kan være et spørgsmål om tid.

For det kniber gevaldigt med at få renset det menneskelige spildevand fra de mange tusinde sommerhusgæster, der lige nu nyder det gode vejr i landets største sommerhuskommune Odsherred.

Hverken septiktankene eller vores slamsugere kan følge med, og det betyder faktisk, at lugtgenerne fra tankene lige nu er langt værre, end vi tidligere har oplevet Ghita Hansen, direktør Odsherred Forsyning

Her bliver spildevand fra godt 22.000 sommerhuse alene håndteret af sommerhusenes egne septiktanke, bundfældningstanke og nedsivningsanlæg.

Større lugtgener

Og med de mange gæster bliver tankene fyldt op i et sådant tempo og omfang, at sommerhusejerne står i kø for at få hjælp af de lokale slamsuger-biler.

Pas på hvad du skylder ud i din septiktank Sådan beskytter du de biologiske renseprocesser i din septiktank, når du og familien nyder livet i sommerhuset: 1) Opvasketabs er den store synder Alle de gode bakterier, der skal rense vandet i din septiktank, bliver slået ihjel af klassiske opvasketabs. Nogle tabs er ovenikøbet pakket ind i plastik. Du kan købe miljørigtige opvasketabs, som ikke indeholder svært nedbrydelige kemikalier. Det samme gælder naturligvis for det almindelige opvaskemiddel. 2) Toiletrens med krads kemi Rengøringsspray, vinduesrens, desinfektionsmiddel, gulvrens osv. kan sagtens være effektive og velduftende, selvom du har købt den økologiske, miljøvenlige og naturbaserede slags. Vær særligt opmærksom på toiletrens, der typisk indeholder krads kemi. Der findes faktisk toiletrens på markedet, som ikke dræber din septiktank og er komplet biologisk nedbrudt inden for bare 72 timer. Rengøringsklude og skuresvampe behøver ikke at indeholde mikroplast. De fås i mange miljøvenlige alternativer - og husk, der er ikke noget der hedder en engangsklud. Vask dine klude og brug dem igen og igen. 3) Balsam - en kemikaliebombe Kan man leve uden shampoo og balsam? Det behøver man gudskelov ikke, men særligt balsam kan være en kemikaliebombe. Brug f.eks. kokosolie i stedet, og køb en økologisk shampoo. Tænk også over, hvilken håndsæbe du bruger. Selv tandpasta, mundskyl og solcreme findes i naturbaserede økologiske udgaver. Med hensyn til de kvindelige hygiejneartikler, så fås de, ligesom alt andet, i en miljøvenlig version uden plastik. Men uanset hvad – så hører de til i skraldespanden når de er brugt, og ikke i hverken offentlig kloak eller septiktanken. Det samme gælder vatpinde og vådservietter. Kilde: Odsherred Forsyning. Vis mere

»Vi kan slet ikke følge med, så nu kører vi primært efter de mest akutte opgaver«, fortæller Ghita Hansen, direktør i det kommunale Odsherred Forsyning, der lige nu råder over fire slamsugere og også får hjælp fra private firmaer.

»Det gode vejr betyder fuld belægning i sommerhusområderne, og mange vælger at forlænge deres ophold, når de kan se at det gode vejr fortsætter«.

»Men hverken septiktankene eller vores slamsugere kan følge med, og det betyder faktisk, at lugtgenerne fra tankene lige nu er langt værre, end vi tidligere har oplevet«, siger Ghita Hansen.

Siden 1. maj har de kommunale slamsugere i Odsherred kørt næsten 1.000 ekstra bestillinger – ud over de mere end 2.000 planlagte tømninger.

Overarbejde fortætter

Det svarer til en hel måneds ekstra arbejde.

Og overarbejdet ser ud til at fortsætte. Allerede mandag formiddag lå der 45 bestillinger på slamsugning i forsyningsselskabet, og flere tikker ind hele tiden, lyder meldingen fra Fanny Villadsen, administrationschef i Odsherred Forsyning.

»Lige nu er vores biler cirka én uge forsinket med den normale rutekørsel«, siger hun.

Som tidligere omtalt i Politiken er kloakeringen mangelfuld eller slet ikke eksisterende i flere tætte sommerhusområder i Danmark, hvor spildevandet alene bliver renset biologisk i septiktanke og nedsivningsanlæg.

Men mange tanke er så gamle, slidte og sårbare, de har svært ved at klare presset fra et stigende antal sommergæster og et voksende antal ældre, der gør sommerhuset til helårsbolig.

Flere grønne sommerhusejere

Samtidig bliver septiktankenes biologiske renseprocesser udfordret af moderne husholdningsmaskiner og kemikalier. Og det kan i sidste ende true vandmiljøet, især i åer og på de lokale badestrande.

Selv om politikerne i Odsherred for længst har besluttet, at samtlige sommerhuse skal kobles på det offentlige kloaknet, er det et langsigtet projekt, der kommer til at strække sig over de næste 40-45 år.

Derfor er det altafgørende for miljøet, at sommerhusejerne »beskytter biologien« i deres septiktanke, understreger Ghita Hansen, der peger på de klassiske opvasketabs til opvaskemaskiner, som den store synder i husholdningen.

»Der findes gode og miljøvenlige alternativer til de klassiske vaske- og rengøringsmidler, og vi glæder os over, at folk generelt er blevet mere bevidste om, at det de putter i septiktanken kan ende i naturen«, siger hun.

Underbukser og gulvmopper

Sidste år satte udlejningen af feriehuse rekord med 19,2 millioner overnattende gæster, viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik.

Og lige nu går udlejningen mod nye rekorder på grund af det gode vejr.

Men selv om det går den rigtige vej med miljøbevidstheden, er der stadig sommerhusejere, der kan finde på, at skylle underbukser, vatpinde, vådservietter og sågar gulvmopper ud i toilettet, fortæller Fanny Villadsen.