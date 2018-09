Skal du købe den nye iPhone XS? Det kommer an på ... Det er formentlig kun et bestemt publikum, der kan se fornuften i at købe den nye iPhone-topmodel, hvis man skal tro resultaterne i vores test.

Der er ingen tvivl om, at iPhone XS er en fremragende smartphone. Men den får to store spørgsmål til at trænge sig på, nemlig: »Er den pengene værd?« og »Behøver jeg den lige nu?«. Svarene på begge spørgsmål begynder med ordene: »Det kommer an på...«.



Det kommer for eksempel an på, hvor meget statussymboler betyder for dig. De mennesker, der gerne betaler mange penge for at kunne vise andre, at de ikke går ned på udstyr, vil formentlig ikke have noget problem med at lægge næsten 13.000 kroner for den største topmodel i iPhone-sortimentet.

Det er, hvad den store iPhone XS Max med 6,5-tommers skærm koster, hvis du skal have udgaven med 512 GB lagerplads. Hvis du kan nøjes med mindre, også når det gælder skærmstørrelse, kan du nøjes med at betale 8.900 kroner for en udgave med 5,8 tommer og 64 GB lagerplads. Det skal sammenlignes med, at der er Android-telefoner med nogenlunde samme hardware, som koster tæt på det halve.

Hvis du er vant til den størrelse iPhone, som Apple introducerede med iPhone 6, vil iPhone XS føles noget større i hånden, og iPhone XS Max vil føles gigantisk. Har du været vant til en Plus-model, er størrelsesforskellen knap så dramatisk.

Og var du en af dem, der købte en iPhone X sidste år, vil det hele være ret genkendeligt, inklusive den lækre glasoverflade på ryggen, der nærmest umærkeligt smelter sammen med glasset foran skærmen. Jovist, iPhone XS og XS Max har stadigvæk Apple-lækkerheden. Vi valgte dog at teste iPhone XS med 5,8-tommers skærm frem for iPhone XS Max med 6,5-tommers skærm, fordi førstnævnte er tættere på den iPhone-størrelse, de fleste allerede er vant til.

Skærmen er en fornøjelse

På samme vis som dens forgænger, iPhone X, er det en ren fornøjelse at kigge på iPhone XS’ skærm. Den gengiver sort med stor dybde, og det giver en fantastisk kontrast. Farverne står flot, men altså ikke bedre end sidste års model. Og det er, fordi der er tale om den samme OLED-skærm med en opløsning på 2436 x 1125 pixels og en pixeltæthed på 458 PPI.

Kameraet er ifølge Apple blevet forbedret en smule. Der er ligesom på iPhone X tale om et dobbeltkamera, hvor de to linser er på 12 megapixel hver. Blændeåbningerne er også de samme som på forgængeren, altså f/1.8 og f/2.4. Det giver mulighed for 2 x optisk zoom, hvilket fungerer rigtig godt. Men det skal siges, at de fleste Android-flagskibsmodeller nu klarer en blændeåbning på f/1.7 på et af kameraerne, hvilket blandt andet giver bedre resultater, når der tages billeder i mørke.

Det opnår Apple dog på en anden måde med iPhone XS, hvor de har gjort pixlerne på kamerasensorerne større. Med andre ord tager iPhone XS bedre billeder i mørke end iPhone X, men forskellen er minimal. Og iPhone XS’ fotos kommer stadig ikke rigtig tæt på at slå kvaliteten på de billeder, du kan tage med en Samsung Note 9 eller en Huawei P20 Pro, der klarer farvegengivelse og detaljegrad bedre.

Den største forbedring ligger i kamerasoftwaren, hvor du nu noget nemmere kan stille fokus på en genstand i forgrunden og sløre baggrunden for at skabe større dybde i billedet, og iPhone XS klarer denne opgave med stor sikkerhed og stabilitet hver gang.

Den eneste rigtig store forbedring på iPhone XS i forhold til forgængeren, er den nye cpu, der sidder i den, nemlig A12 Bionic. Sammen med den nye iOS 12-software går det som lyn og torden, når du skifter rundt mellem apps, loader en website op i Safari eller spiller et spil, der kræver ekstra computerkræfter. Men her render vi igen ind i det der det kommer an på-fænomen. For allerede i oktober lancerer Apple den telefon, der skal agere en slags efterfølger til iPhone 8 og 8 Plus. Den hedder iPhone XR og har den samme A12 Bionic-chip ombord som iPhone XS og XS Max. Den har en LCD-skærm, der teknisk set er lidt ringere end den, der sidder i iPhone XS, og så fås den kun i én skærmstørrelse, nemlig med 6,1 tommer.