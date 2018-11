Her er Tony Sebas 13 vilde forudsigelser: Snart kører du i robotbiler, og det bliver ulovligt at køre bil Silicon Valley-analytiker Tony Seba er blevet kendt for at forudsige en kæmpe revolution på transport og energiområdet i 2020-2030. Her er hovedpunkterne.





1. Elbilen bliver billigere end benzinbiler

Om kun tre år vil indkøbsprisen på en ny lille eller mellemklasse-elbil være på niveau med biler med brændselsmotorer. I forvejen vil det ifølge Seba være betydeligt billigere at eje og køre en elbil, takket være langt lavere energiomkostninger og vedligeholdelse. F.eks. er Tesla’s Model 3-motor skabt til at kunne køre 1,6 million km.

»Prisen på en 300 km elektrisk bil har bevæget sig, præcis som jeg har forudset, den ville«, siger Seba, der i 2014 forudså, at der i 2018 ville være en håndfuld elbiler med 300 km rækkevidde i 225.000-260.000 kroners klassen. Fortsætter udvikling, vil en gennemsnitlig elbil være billigere end en tilsvarende benzinbil om to år.

I løbet af 2021-2025 bliver økonomien i benzin/dieselbiler værre, blandt andet ved at brugtprisen falder dramatisk, de årlige afdrag stiger og forsikringspræmier stiger.

»Hvis du står over for at købe en bil i dag og du ikke kan vente, så er det rationelle valg at købe en elbil. En elbil ville kunne sælges videre til brug i flåder - altså firmaers bilparker, taxaflåder, Uber og den slags. Der vil være et marked for brugte elbiler. Der vil ikke være noget som helst marked for benzinbiler«.

2. Folk vælger de nye kørselstjenester

Fra 2021 - og måske tidligere - vil dusinvis af nye kørselstjenester med elektriske førerløse biler strømme ud på markedet. Her tegner du abonnement på en tjeneste, der henter dig og sætter dig af, hvor du vil - som en form for robotchauffør. Tjenesterne vil være ti gange billigere for en forbruger, end hvis han eller hun skal ud og købe og køre sin egen benzinbil - inklusive parkering, reparation, benzin, dækskifte m.m.. De vil være 2-4 gange billigere end at køre i din nuværende bil, siger Seba.

Grunden er den enkle, at en benzinbil kun bliver brugt 4 pct af tiden, mens de førerløse biler vil være i kørsel 40 pct. af tiden - ti gange mere. Når bilen har sat dig af, kører den videre til næste kunde eller afleverer en pakke. Det er en langt mere effektivt udnyttelse af et køretøj.

3. Priserne vil være i bund fra starten

Konkurrencen for at komme først på det nye marked for førerløs kørsel er intens, og investeringerne er ekstrem høje, fordi der er en dynamik, hvor ’vinderen får det hele’ - hvor der globalt vil stå få spillere tilbage. Derfor vil servicen være høj og prisen blive presset i bund og hurtig nærme sig kostpris.

Firmaer, der arbejder på robot-kørselstjenester, inkluderer Uber, Lyft, kinesiske Didi, Google, Tesla, Daimler, BMW, Volvo, de store biludlejningsfirmaer og mange andre.







4. Vi holder op med at have bil

En stor del af befolkningen vil droppe at have bil. Byboerne bliver de første og folk i yderdistrikterne de sidste. I 2030 vil 95 pct af de kilometer, vi kører, foregå med kørselstjenester. Omkring 20-25 pct. af folk i landområder vil ikke gå over til kørselstjenester. Folk i yderområder vil være

Antallet af biler på vejene falder dramatisk med over 80 pct i 2030.

40 pct. af de tilbageværende biler vil stadig være gammeldags benzin - og diesel, men det vil være ældre biler. I slut 2030’erne forsvinder de sidste benzin- og dieselbiler fra vejene.

5. Benzinbilen dør i 2024

Kombinationen af elbiler og at folk generelt holder op med at købe bil betyder, at fabrikkerne holder op med at fremstille benzin- og dieselbiler allerede i 2024, langt før de fleste regeringer har sat en deadline for udfasning.

Hovedårsagen er, at nysalget af biler vil styrtdykke i 2025, og der vil være rigelige med meget billige brugte benzinbiler på markedet til at dække behovet. Produktionen af benzinbiler vil være et nichemarked, på linje med pladespillere og vinylplader, rettet mod forbrugere, der ikke går op i pris.

6. Du kan ikke slippe af med din brugtbil

Priserne på brugte benzin- og dieselbiler styrtdykker, i takt med at folk foretrækker elbiler og i stor stil skifter fra at eje bil til at abonnere på en kørselstjeneste.

»Omkring 2024 vil der komme et kæmpe udbud af brugte biler, og priserne vil kollapse. De vil essentielt blive usælgelige. Vi kan komme i en situation, hvor du skal betale som bilejer for at slippe af med bilen. Altså bilerne får negativ priser«, siger Seba. Ikke alle er enige: Professor Jeppe Rich, DTU Transport, påpeger, at der også vil være en modsat tendens, nemlig at de faldende priser på brugte biler vil få flere til at købe dem.

7. Ødelæggende effekt på hele bilindustrien

Firmaer, der sælger bilforsikring, administrerer parkeringspladser eller sælger biler (bilforhandlere), falder en efter en som dominobrikker. Allerede i 2024 vil bilforhandlere være dybest set være færdig som branche og være reduceret til en niche. Det bekræftes af det danske firma Autonomous Mobility, der er et uafhængigt firma under den største danske bilimportør, Semler. »Vi ser det samme billede«, siger adm. direktør Peter Sorgenfrei. »Jeg tror ikke, forhandlere spiller samme rolle i fremtiden som i dag«.

Salget af nye biler falder med 70 pct. i 2030, og sætte bilproducenterne under enormt pres til at skifte over til at blive kørselsfirmaer - eller risikere at dø.

8. Parkeringspladser bliver til parker og cafeer

En tredjedel af pladsen i mange byer er optaget af parkeringspladser. I takt med fremkomsten af førerløse biler vil parkeringspladserne blive frigivet til andre formål. Det kan være at gøre vejene bredere og dermed gøre fremkommeligheden for trafikken bedre.

Det kan være, at de bliver frigivet til at lave grønne områder eller bebyggelse. »Du får grundlæggende en tredjedel af byerne tilbage, og det vil være grobunden for et stort økonomisk boom og et byggeboom. Vi vil opleve byerne blive bygget om på en måde, der er baseret på mennesker, ikke på biler«, siger Seba.

9. Vi får to timer ekstra foræret

»En af de store fordele ved overgangen til ’transport som en tjeneste’ er, at vi ikke behøver at køre! Når vi ikke kører, får vi to timer om dagen foræret, som vi kan bruge til alt muligt andet. Vi kan læse i bilen, vi kan studere til eksamen, vi kan sove, hvad vi end har lyst til«, siger Seba.

Det giver en markant stigning i BNP på potentielt mere end 10 pct. (i USA), når en stor del af befolkningen vælger at arbejde eller studere i bilen frem for at køre. Det giver også øget økonomisk aktivitet, hvis vi køber ind i bilen eller bruger medietjenester eller andet.

10. Kæmpe fordel for de gamle, de handikappede og de unge

Det nuværende system med halvgod offentlige transport og privatejede biler efterlader en stor gruppe af borgere dårligt stillede. Det gælder de unge, de gamle, de handikappede og andre, der ikke har god adgang til transport, der er til at betale. De får stor fordel af et transportsystem, der er langt billigere og mere fleksibelt.

Disse grupper vil være blandt de tidligste til at skifte til kørselstjenester. Den anden gruppe, der hurtigt skifter, er folk for hvilken ’tid er penge’ - altså folk der foretrækker at bruge tiden i bilen til at genere penge.