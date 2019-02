Sådan skaber man en pengemaskine: Casper regner med at gå på pension, når han bliver 40

»Da jeg skulle finde et sted at bo i 2013, fandt jeg ud af, at hvis jeg købte en etværelses lejlighed kontant, kunne jeg bo i den for 700 kr. om måneden. Da jeg senere flyttede sammen med min daværende kæreste, lejede jeg den ud. Der var kø, og jeg kunne se, hvor meget den kunne lejes ud til, i forhold til hvad den havde kostet. Så jeg snakkede med banken og købte en lejlighed mere«, fortæller Casper Schneidereit.

Han understreger, at hans boliger er i god stand, og at han opkræver husleje, der overholder reglerne. Men boligmarkedet på Lolland og Falster er specielt:

»Der er relativt mange indbyggere, der står i RKI. Og realkreditinstitutterne vil ikke belåne boliger, der koster under en halv million. Derfor er de svære at sælge, fordi køberne skal låne pengene i banken. Men det betyder ikke, at lejlighederne er dårlige«, forklarer han.

Hans egen forretningsmodel er at spare op til at betale 20-30 procent af en lejlighed kontant, og resten låner han.

Alle kan gøre det

Noget af gælden er realkreditlån, mens andet er bankgæld, som han afdrager massivt på. Det meste er med fast rente, så stigende renter ikke risikerer at gøre lejlighederne urentable.

Det er en model, som alle lønmodtagere efter hans mening kan bruge, hvis de drømmer om boliginvestering. Selv er han overbevist om, at havde han i sin tid taget jobbet i Aldi, ville han stadig have investeret i boliger – måske bare en enkelt eller to:

»Hvis du kan spare 50.000 kr. op til udbetaling, er du i gang med en etværelses i Nykøbing eller Vordingborg. Men man skal have respekt for jura og lejekontrakter. Dårlige aktier kan man sælge hurtigt igen, men man kan ikke lige afvikle en lejlighed«.

Casper Schneidereit har selv en mindre del af sin opsparing i aktier, men de interesserer ham slet ikke så meget som boligerne.

»Aktiehandel er jo egentlig bare at købe. Men det afkast, jeg får, er et produkt af mine evner; det afspejler, hvor dygtig jeg er blevet til at forhandle pris og drive mine ejendomme«, siger han.

Prioriter din tid - og dine penge

Arbejdet med at skabe en pengemaskine til fremtiden forhindrer ham ikke i at leve livet nu og her, mener Casper Schneidereit.

»Jeg har ikke været vant til at tjene meget. Og jeg er typen, der altid har haft fokus på mine faste udgifter. Jeg er ikke bange for at bruge 20.000 kr. på en ferie, men jeg er bange for at sætte mig i et for dyrt hus eller en for dyr bil, som jeg så skal betale af på i mange år«, siger han.