Siden finanskrisen har jeg ikke købt en eneste ting til fuld pris

Forleden, da jeg stod jeg i en forretning på et af Københavns større handelsstrøg, sagde indehaveren forstemt:

»Om to år er der ingen butikker tilbage her i gaden. Ingen kan ikke få det til at løbe rundt«.

Ifølge ham er det i høj grad kommunens skyld. Den gør ikke nok. Og vi handlende, som køber ind til spotpris på nettet i stedet for at støtte de lokale forretningsdrivende. Han kom ikke rigtig ind på, at de medskyldige måske også er høje priser, uhensigtsmæssige åbningstider, ringe udvalg, svigtende service og sendrægtig digital omstilling.

Men jeg tager på mig, at ansvaret for de mange tomme butiksvinduer i høj grad hviler på forbrugere som mig. Siden finanskrisen begyndte for 10 år siden, har jeg ikke købt noget som helst til fuld pris. Og langt det meste har jeg fundet på internettet. At jeg overhovedet stod i butikken, skyldtes udelukkende, at jeg kom for at hente en pakke bestilt på nettet.

Siden internethandlens morgengry er det nærmest blevet en sport for mig at se, hvor billigt jeg kan finde de ting, jeg vil have. Og efterhånden behøver man ikke engang længere lede efter sin nye kaffemaskine, dyne eller vinterfrakke for at få dem på tilbud.

Ifølge Coops medlemsmagasin, Samvirke, er hver tredje solgte vare i Danmark købt på tilbud. Ifølge min egen erfaring er der udsalg på det meste året rundt. En vares normalpris er ikke længere dens normale pris, fordi den hele tiden er nedsat. Selv black friday virkede overflødig sidste år, fordi varerne alligevel blev sat ned igen i løbet af december. Og det evige udsalg har flyttet sig fra nettet til den fysiske detailhandel.

På den korte bane er de lave priser til gavn for forbrugerne, som undgår at betale for fordyrende mellemled. Men konsekvenserne på den lange bane er de flere og flere faldne i krigen om kundernes gunst.

Det tydeligste sygdomstegn på en presset detailbranche kom, da desperate legetøjsbutikker holdt udsalg i dagene op mod jul i stedet for at vente til bagefter. Dødskampen kulminerede, da Fætter BR bukkede under mellem jul og nytår.

Men måske er der så småt en forandring på vej. Da jeg selv i den forgangne uge skulle købe vinterstøvler til min søn og badedragt til min datter, sagde hun:

»Åh nej, hvorfor skal vi altid handle på nettet? Jeg vil hellere hen i en butik«.

Og jeg har ikke kunnet slippe tanken siden. Svaret på hendes spørgsmål er nemlig tid. Vi er tilbudsjægere for at spare tid og penge. Min generation er helt på halen over internettets frie valg på alle hylder og muligheden for at slippe for alenlange køer iført alt for varme vinterfrakker.

Min datter er 9 år og kan sagtens selv surfe, scrolle og søge. Men selv om hendes generation er den mest frit færdende på internettet nogensinde, har hun ikke lyst til sidde hjemme i sofaen og vælge mellem alle badedragter i hele verden. Det er o.k. for hende kun at vælge mellem den blå, den sorte og den pink. Og vi gider ikke stå i kø i en pakkeshop i den anden ende af byen for at hente den dagen efter. For det kan ende med faktisk ikke at være hverken hurtigere eller rarere.

Så måske går det ikke så galt i fremtiden, som manden i butikken spår. Jo, måske lukker han og hans kolleger. Men måske bliver de ikke allesammen erstattet af caffe latte-sælgere og iPhone-skærm-udskiftere, som tendensen ellers er i mit nabolag. Måske åbner der nye butikker i stil med den, min lokale vin- og sprutmand har fundet på. Han er en netbutik, som har åbnet fysisk butik i sit eget lager. Altså en forretning, som er opstået, fordi en digital efterspørgsel har generet muligheden for en fysisk butik – ikke omvendt. Med en kvik indehaver, som tænkte, at han jo lige så godt kan betjene kunder, der kommer ind i den fysiske butik, mens ordrerne fra webshoppen tikker ind på computeren. Og hvor varerne koster det samme på nettet og i butikken.

Den fremtid vil jeg glæde mig til.