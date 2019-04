Mange pesticider er aldrig blevet testet for hormonforstyrrende effekt

Sprøjtemidler kan bruges i mange år, selv om de indeholder stoffer, som f.eks. er mistænkt for at skade mænds sædkvalitet og påvirke fostres udvikling negativt.

Stoffet prochloraz, som bruges i sprøjtemidler, blev forbudt i Danmark i 2006, da forskere fandt ud af, at det havde en hormonforstyrrende effekt. Malta forbød det også, men i resten af EU må det stadig benyttes og kan derfor være brugt på importerede fødevarer.

Det er langtfra det eneste stof, som via pesticider sprøjtes ud over afgrøder i EU, selv om der er påvist eller mistanke om hormonforstyrrende effekt.

»Størstedelen af de pesticider, der benyttes i EU i dag, er ikke undersøgt tilstrækkeligt. De er nemlig testet, før man undersøgte de hormonforstyrrende effektmål«, siger seniorforsker Sofie Christiansen fra DTU Fødevareinstituttet.

Selv om der siden 2009 har været enighed i EU om, at sprøjtemidler ikke må være hormonforstyrrende, var kriterierne for, hvornår et pesticid anses for hormonforstyrrende, først klar i november 2018. Kriterierne tages i brug, når sprøjtemidler genvurderes. Men pesticider, der er godkendt efter de gamle regler, er slet ikke vurderet for eventuel påvirkning af hormonsystemet og bliver det først om op til 10 år.

DTU Fødevareinstituttet undersøger løbende frugt og grønt for sprøjtemidler. I 2017 var der rester af sprøjtemidler i 71 procent af prøverne med konventionelt dyrket frugt og 42 procent af ditto grøntsager, men resultaterne bør ifølge årsrapporten »ikke give anledning til sundhedsmæssige bekymringer«, fordi mængden af giftrester er så lille, at det ikke er skadeligt.

Folkelig og videnskabelig bekymring

Alligevel forstår seniorforsker Sofie Christiansen de mange forbrugere, der bekymrer sig om sprøjtemidler i maden – det gør 4 ud af 10 i høj eller meget høj grad ifølge en undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk.

»Folk er ikke hysteriske, for vi ved ikke alt om pesticidernes mulige effekter. Desuden kan pesticidrester på mad bidrage til den samlede kemiske byrde, den såkaldte cocktaileffekt«, siger hun.

Sammen med professor emerita Ulla Hass fra DTU Fødevareinstituttet konkluderer seniorforskeren i et notat lavet til Forbrugerrådet Tænk, at »der er videnskabelige usikkerheder, som giver anledning til bekymring for skadelige effekter af pesticider«.

Fordi den forældede praksis efterlader usikkerhed om eventuelle hormonforstyrrende effekter og påvirkning af den udviklende hjerne. Fordi der ikke tages højde for, at fostre, små børn og børn i puberteten er særligt følsomme for påvirkninger fra nogle kemiske stoffer. Fordi vurderingen af et pesticid ad gangen kan undervurdere den samlede risiko på grund af de mange andre kemiske stoffer, som folk kan blive udsat for i dagligdagen.

Børn udsættes for 2,5 gange for meget

Emnet optager formand i Forbrugerrådet Tænk Anja Philip så meget, at organisationen i dag iværksætter kampagnen ’Skær ned på sprøjtemidler i frugt og grønt’. Målet er at sænke forbrugernes samlede udsættelse for sprøjtemidler.

»Folk kan selv gøre noget, når de køber ind, men politikerne må også reagere. Lovgivningen fastslår, at sprøjtemidler ikke må være hormonforstyrrende, og derfor skal alle benyttede sprøjtemidler testes. Vi har ikke tid til at vente 10 år, for der er et massivt kemisk pres på vores krop fra mange kilder i hverdagen, i særdeleshed på ufødte og små børn«, siger hun.

Rigshospitalets afdeling for Vækst og Reproduktion mistænker hormonforstyrrende stoffer for at være en væsentlig forklaring på faldende sædkvalitet og en stor stigning i testikelkræft hos danske mænd, og at danske piger i dag går i pubertet 1 år tidligere end for 15 år siden.

FAKTA: Hormonforstyrrende stoffer Hormonforstyrrende stoffer mistænkes for blandt andet at være medårsag til, at: 1 ud af 5 danske mænd mellem 18 og 20 år har en sædkvalitet, der ligger under WHO’s normalværdi.

Danmark har haft en stor stigning i testikelkræft over de sidste 60 år og er det land i Europa, der har den højeste forekomst af kræftformen.

Næsten 1 procent af de danske mænd risikerer at få testikelkræft på et tidspunkt i deres liv.

9 procent af de danske drengebørn bliver født med kryptorkisme (testiklerne er ikke faldet helt på plads i pungen). Det er signifikant flere end i 1960’erne. Kryptorkisme er forbundet med en øget risiko for lav sædkvalitet og testikelkræft.

Danske mænds testosteronindhold i blodet er faldet. Mænd født efter 1930-40’erne har lavere testosteronindhold, end deres fædre og bedstefædre havde i den samme alder.

Danske piger går i dag i pubertet et helt år tidligere end for bare 15 år siden. Kilde: Rigshospitalets afdeling for Vækst og Reproduktion, Center for Hormonforstyrrende Stoffer

Forskerteamet fra DTU Fødevareinstituttet har lavet en beregning, som viser, at pesticider fra fødevarer i sig selv ikke når op på et niveau, hvor de udgør en sundhedsrisiko for hverken børn eller voksne. Men hvis man også regner bidrag fra f.eks. ftalater og dioxiner med, øges den samlede sundhedsrisiko. Især for børn under 3 år, som ifølge beregningen når op på et niveau, der er to en halv gange så højt som grænsen for, hvornår man taler om risiko.