To sæsoner

Planternes årshjul

November til februar: Hvileperiode, hvor planterne næsten ikke vokser. Nogle har godt af at blive flyttet et andet sted hen om vinteren, men andre tåler det ikke. Flyt evt. planter højere op, hvis du har gulvvarme, og sæt skåle med vand i vindueskarmene, så dine planter får mere fugt i det tørre vinterindeklima. Giv dem en tur under bruseren en gang i mellem, men lad dem ellers overvintre i fred. Pas på med overvanding, når planterne hviler. Brug ikke gødning.

Marts til oktober:Vækstperioden. Vand rigeligt og giv gødning sommeren igennem. Planter kan have brug for meget mere vand om sommeren end om vinteren. Pot planterne om, hvis de trænger, og beskær dem, så de er klar til ny vækst. Vækstperioden er det bedste tidspunkt at tage stiklinger og aflæggere på.

Vis mere