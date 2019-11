Jesper blev snydt af en bitcoin-svindler: »Lige der var jeg så vred, at jeg ville rykke hovedet af ham«

FAKTA

Sådan ser et typisk forløb for investeringssvindel ud

1.Et tilbud, du ikke kan afslå. Svindlerne finder dig gennem reklamer på sociale medier eller gennem andre, de er i gang med at svindle. De tilbyder en helt fantastisk investeringsmulighed, og du skal betale med det samme, hvis du vil være med.

2. Den fantastiske investering. Når først svindlerne har fået den første betaling, sender de løbende beskeder om, hvor godt investeringen går. Pengene ruller ind, og nu er det tid til at overføre endnu flere penge. Der har været sager i Danmark, hvor ofret i denne fase har mistet helt op til 3 millioner kroner.

3. Ingen vej ud. Fælden klapper, når du vil have dine penge tilbage. Svindlerne bliver ofte svære at få fat på, og du skal overføre flere penge for at få overførslen sat i gang. I sidste ende er anstrengelserne nytteløse — du får aldrig pengene igen.

4. Advokaten fra helvede. Når det er gået op for dig, at du ikke får pengene tilbage, har svindlerne et sidste trick i ærmet. De ringer dig op og udgiver sig for at være en advokat, der vil hjælpe dig med at få pengene retur. Hvis du betaler er du lige blevet svindlet igen.

Kilde: Danske Bank, Finans Danmark, LCIK





