Hver fjerde dansker får forsikringsbonus efter sommerferien

Mens vi venter på regeringens såkaldte ’sommerpakke’, der skal få økonomien tilbage på sporet gennem forbrug, er der lidt at glæde sig til 29. september for dem, der har forsikret sig hos Tryg.

For femte gang belønner TryghedsGruppen nemlig kunderne i forsikringsselskabet Tryg for deres loyalitet ved at sende 8 procent af præmiebetalingen tilbage.

En bonus, som jævnligt er til debat – senest, da der skulle vælges nye medlemmer til TryghedsGruppens repræsentantskab tidligere på året.

FAKTA Så meget får du i bonus Præmie – Bonus 938 kr. – 75 kr.* 1.500 kr. – 120 kr. 5.000 kr.– 400 kr. 10.000 kr. – 800 kr. 15.000 kr. – 1.200 kr. 25.000 kr. – 2.000 kr. * Mindste udbetalte bonusbeløb er 75 kroner

For anden gang gælder checken også kunderne i Alka, som Tryg købte i 2018. Dermed er det knap hver fjerde dansker, der via deres forsikringer er automatisk medlem af TryghedsGruppen og dermed får bonus.

Også bonus til dig med skader

TryghedsGruppen ejer 60 procent af aktierne i Tryg, og får dermed hovedparten af de penge, som forsikringsselskabet udlodder til sine aktionærer.

Og et forrygende godt 2019 betyder, at der i år er 1 milliard og 15 millioner at fordele – hvilket er et rekordhøjt beløb. Da bonussen blev udbetalt første i gang i 2016, drejede det sig om knap 700.000 kroner.

Der er penge til alle kunder, uanset om de har haft skader i årets løb eller ej: Det er størrelsen af præmiebetalingen, der afgør bonussens størrelse.

Har du for eksempel betalt 10.000 kroner for bil-, villa- og indboforsikringen i 2019, får du 800 kroner retur. Dog skal du have betalt mindst 938 kroner, før du får bonus.

Retssag på vej

Men inden du begynder at overveje, hvad pengene skal bruges til, skal du huske, at beløbet er skattepligtigt.

Indtil nu er bonussen blevet beskattet som personlig indkomst, men i Landskatteretten har TryghedsGruppen fornylig fået medhold i, at pengene er udbytte og derfor skal beskattes som aktieindkomst – altså med en noget lavere sats.

Den kendelse vil Skattestyrelsen dog ikke umiddelbart acceptere, og derfor skal domstolene nu tage stilling til sagen.

Når TryghedsGruppens bonus er omdiskuteret internt i repræsentantskabet, skyldes det, at alle kunder – både private og store virksomheder – i dag får den samme procentdel tilbage i bonus.

Men eftersom Tryg har langt større overskud på privatkunderne end på virksomheder, mener en fløj, at de private kunder også skal have en større del af præmien retur end erhvervskunderne.