Ny forskning anbefaler klare corona-regler: Ellers gør vi, som det passer os, når ingen kigger

Myndighederne bør være meget klare i mælet, når de forklarer borgerne, hvordan de skal agere under coronaepidemien. Hvis folk bliver usikre på, hvilke retningslinjer der gælder, vil de fleste nemlig vælge at gøre, hvad der er bedst for dem selv.

Sådan konkluderer forskerne på baggrund af en ny undersøgelse om økonomisk adfærd udarbejdet af forskere fra Københavns Universitet i samarbejde med Lunds Universitet i Sverige.

»Undersøgelsen viser, at vi overvejende gør, hvad der forventes af os, hvis forventningerne ikke er til at misforstå. Men hvis vi bliver usikre på, hvad der forventes, så har vi en tendens til at gøre, som det passer os, eller være mindre gavmilde. Det kan for eksempel være at give et lavt beløb til en kollegas fødselsdagsgave eller give færre drikkepenge. Eller her i coronatiden at holde mindre afstand eller droppe mundbindet«, fortæller Toke Fosgaard, der er lektor på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet og en af forskerne bag undersøgelsen.