Sundhedsstyrelsen anbefaler: Børn og unge bør droppe fællesfødselsdage og lejrture

Drop lejrskoler, drop studieturen, drop alle fælles fødselsdage, fælles morgenmad, klassefester, forældrearrangementer og alt andet socialt. Drop det.

Således lyder seneste anbefaling fra Sundhedsstyrelsen i en netop offentliggjort pressemeddelelse, der tydeliggør de i fredags af statsminister Mette Frederiksens udmeldte restriktioner.

Frem til 4. oktober bør alle sociale arrangementer aflyses i dagtilbud, grundskole, fritidstilbud, ungdomsuddannelser, videregående uddannelse og lignende. Altså alt socialt uden for almindelig undervisningstid bør aflyses, opfordrer myndighederne.

»Det er rigtigt ærgerligt for dem, der har planlagt et arrangement såsom klassefest eller lejrskole og som bliver nødt til at aflyse det. Men vi ser flere smittetilfælde blandt børn og unge lige nu, og det bliver vi nødt til at gøre noget ved«, siger overlæge Bolette Søborg.

Fakta Læs Sundhedsstyrelsens anbefalinger: Hvilke arrangementer skal aflyses på dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud og ungdoms- samt videregående uddannelser? Myndighederne anbefaler, at dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud og ungdoms- og videregående uddannelser aflyser sociale arrangementer. Det kan fx være klassefester og skolefester, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, både dem der afholdes på og uden for skolens/institutionens matrikel og dem, der er arrangeret af skolen og af forældre/elever. Anbefalingen indebærer også aflysning af lejrskoler eller studieture, som er planlagt som led i undervisningen, da det især i disse sammenhænge er vanskeligt at efterleve og opretholde anbefalinger om hygiejne og afstand. Dette gælder også, hvis lejrskolen eller studieturen alene er for elever fra én klasse, der færdes sammen i løbet af skoledagen.

Kan arrangementer med fagligt eller administrativt formål afholdes? Dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner vil fortsat kunne afholde aktiviteter med et fagligt eller administrativt formål. Det kan fx være skolebestyrelsesmøder, generalforsamlinger på fri- og privatskoler samt efterskoler og frie fagskoler, valgmøder og opstillingsmøder til skolens bestyrelse eller andre styrende organer, herunder elevråd, forældremøder, skole-hjemsamtaler, optagelsesmøder/samtaler og lignende samtaler mellem skoleleder/lærer og elev samt familiemedlemmer og introduktionskurser samt brobygning. Alle aktiviteter skal fortsat ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger om hygiejne og afstand samt at personer med symptomer på COVID-19 skal blive hjemme. Deltagerkredsen til møder bør begrænses mest muligt, således at der fx kun deltager 1 forælder til forældremøder. Kan forældre afholde sociale arrangementer? Myndighederne anbefaler, at der ikke planlægges og afholdes private arrangementer som fx klassefester, fødselsdage, lejrture mv. Dette gælder også, selv om børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag. Kan børn og unge se hinanden i mindre grupper? Børn og unge kan lege og ses med deres venner. Børn og unge skal lige som voksne søge at begrænse den sociale omgang med andre, både når det gælder, hvor mange vi samles, hvor længe vier sammen, og hvor mange forskellige personer vi mødes med. Der er ikke nogen konkret anbefaling om et bestemt antal personer, man kan se. Der er udarbejdet ’Gode råd til unge’, og der er målrettet kommunikation til unge på relevante sociale medier. Vis mere

Opfordringen kommer, »fordi det er vanskeligt at efterleve krav og anbefalinger om afstand og høj hygiejnestandard i sådanne sammenhænge«.

Aktiviteter med faglige formål inden for almindelig institutions-, skole- eller undervisningstid, hvor generelle anbefalinger kan opretholdes, kan fortsat godt gennemføres.

Også private sociale arrangementer, der ikke er arrangeret af selve skolen eller uddannelsesstedet bør ifølge myndigheden aflyse. Her tænkes på klassefester, fælles fødselsdage, forældrearrangementer og den slags, der normalt arrangeres af elever eller forældrene selv.

Der vil snarest følge breve til forældre, skoler og dagtilbud, hvori ovenstående pointer tydeliggøres.