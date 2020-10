Se hvilke danske brands, det drejer sig om: 85 tøjmærker har lovet ikke at brænde tøj, de ikke får solgt

Stop tøjspild, og lad tøjet længe leve! Under den parole blæser Forbrugerrådet Tænk til kamp mod tøjspild i en ny kampagne, som opfordrer forbrugere til at engagere sig og politikerne til at lave en national handlingsplan for tøjspild.

Baggrunden er, at produktionen af tekstilfibre er tredoblet siden 1975, og selv om tøjproduktion i høj grad belaster klimaet og miljøet, bliver produktionen af tøj og sko ved med at vokse.

»Som forbrugere har vi en del af ansvaret, når vi køber tøj, som vi sjældent eller aldrig bruger. Men virksomhederne og politikerne har også et ansvar«, skriver forbrugerorganisationen på sin hjemmeside.

Eksempelvis smider danske butikker og tøjproducenter hvert år 677 tons nyt tøj ud. Det viser en analyse, som affaldsrådgivningsfirmaet Econet har lavet. Tøjet kunne være solgt eller foræret væk, men i stedet bliver det til affald, som havner på forbrændingsanlæg.

Forbrugerrådet Tænk har spurgt 85 danske virksomheder, som repræsenterer over 100 brands, om de vil afgive et løfte om ikke at destruere nyt, usolgt tøj. 50 virksomheder, der repræsenterer cirka 85 brands, svarede ja til at bakke op om løftet. Oversigten findes på Taenk.dk.

Samtidig opfordres landets politikere til at lave en handlingsplan for tøjspild med fokus på at mindske destruktionen af nyt tøj, at forebygge overproduktion af tøj, at forlænge levetiden af tøj gennem design, vedligehold og cirkulære initiativer samt at give bedre information, så forbrugere kan gennemskue tøjets miljøbelastning og skille sig af med aflagt tøj på en miljøvenlig måde.

Forbrugerrådet Tænk har sendt et brev til miljøminister Lea Wermelin med forslaget.