Se din garderobe i øjnene og undgå fejlkøb

På papiret lyder 51-årige Vibe Lindgård Bach, som om hun har styr på sin garderobe. De sidste par år har hun været i gang med at rydde op i den. Hun har solgt så meget tøj, hun ikke brugte, at hun har en fast butik, hvor hun gør det; hun er medlem af Det Kollektive Klædeskab, hvor man mod et månedligt gebyr kan aflevere det tøj, man ikke bruger, og hente det, andre ikke kunne bruge, og hun køber mindre tøj, end hun gjorde for ti år siden.

Men det føles ikke helt sådan, siger hun.

For hun laver stadig fejlkøb, og hun har stadig tøj hængende i skabet, som hun ikke får brugt. Derfor står hun nu og kigger lidt opgivende på stakken af sommerkjoler, som hun har lagt frem på sofaen i lejligheden på Vesterbro, hvor hun bor sammen med sin mand og sine to yngste børn.

»Jeg synes, det kan være svært at vide, hvad jeg skal beholde, og hvad jeg skal give videre. Jeg er bange for at smide det forkerte ud«, siger hun.

Vibe Lindgård Bach er ikke alene. Hver dansker køber i gennemsnit 10,9 kilo tøj om året. Til gengæld hænger syv ud af ti stykker tøj i vores skab i stedet for at blive brugt. Når vi smider tøj ud, har 80 pct. af tøjet over 70 pct. af sin mulige levetid tilbage.