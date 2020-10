Så landede Amazon i Sverige

Så skete det. I går, onsdag 28. oktober gik Amazon.se online og gav svenskerne adgang til et udvalg på over 150 millioner produkter fordelt på 30 kategorier, herunder produkter fra tusindvis af europæiske og lokale svenske virksomheder – ifølge gigantens pressesite til lave priser og gratis levering ved ordrer på over 229 svenske kroner (165 kroner).

»Nu er Amazon kommet tæt på, og det giver både netbutikkerne og forbrugerne et pejlemærke for, hvad der sker, når Amazon engang åbner i Danmark«, siger FDIH’s direktør, Niels Ralund.

I første omgang har Amazon ikke har taget sin fordelsklub Amazon Prime med til Sverige, men det sker sandsynligvis inden for nogle måneder, vurderer han.

Forud er gået flere år med forudsigelser om, hvordan etableringen af giganten i Skandinavien vil påvirke butikslivet i Danmark. Det vil for alvor mærkes, hvis loyalitetsprogrammet Amazon Prime rulles ud, viser erfaringen. I Tyskland har fordelsprogrammet givet Amazon 17 millioner Prime-abonnenter, svarende til cirka 45 procent af alle husstande. Et årsabonnement til cirka 525 kroner giver gratis ekspreslevering samt filmtjeneste, musiktjeneste, gratis e-bøger og datalagring.

Forbrugerrådet Tænks vicedirektør, Vagn Jelsøe, har tidligere påpeget, at Amazon både kan bidrage til at styrke og svække konkurrencen til glæde for forbrugerne og på grund af sin størrelse være en trussel for mindre virksomheder og derved indskrænke konkurrencen.

I forhold til forbrugerrettigheder ser han samme problemer hos Amazon som hos andre globale handelsplatforme. En del af de markedsførte produkter lever ikke op til europæisk produktlovgivning.