'Uvelkommen gæst' er formentlig kommet hertil fra det nordvestlige Tyskland: København har rekordhøje pollental

Klør øjnene, og løber næsen usædvanligt meget i disse dage?

Så er det formentlig pollen fra el og hassel, der generer. Mængden af ellepollen er nemlig så højt, at det slår danmarksrekorden. Onsdag nåede pollentallet for el helt på 952 i København, hvilket er det højeste tal nogensinde målt i Danmark. Og prognosen for de kommende dage ligger lige så højt.

»Vi har aldrig målt så høje pollental for el nogensinde. Til sammenligning var tallet 667 sidste år. Den hidtidige danmarksrekord er målt i Viborg i 2019, hvor tallet nåede op på 738«, fortæller Anne Holm Hansen, der er direktør i Astma-Allergi Danmark, som dagligt måler pollental landet over og som noget nyt i år også udgiver femdøgnsprognoser for pollen i samarbejde med Danmark Meteorologiske Institut, DMI.

Pollen hænger nemlig sammen med vind og vejr, så i det omfang man kan forudse vejret, kan man også forudse, hvorvidt der vil være mange eller få pollen i luften. Og det er den lune forårsluft, der får de mange el- og hasselpollen til at stå i fuldt flor.

En del af den store mængde pollen, københavnerne døjer med i disse dage, er formentlig fløjet hertil fra det nordvestlige Tyskland, hvor pollentallet lige nu er særligt højt. I Viborg er tallet til sammenligning kun 156 lige nu.