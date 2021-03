Skal du have penge tilbage? Nu kan du se din årsopgørelse

Artiklen er blevet opdateret klokken 19.02

Det er nu muligt for 4,6 millioner danskere at se deres årsopgørelse på Skats hjemmeside. Det skriver Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

Årsopgørelsen er først officielt klar mandag. Men styrelsen er fredag aften klar til at teste systemerne og har derfor givet borgerne adgang til årsopgørelsen på forhånd.

»Mens vi tester og justerer systemerne, vil man kunne opleve perioder med ustabil drift, ligesom der kan være begrænset adgang til TastSelv fra udlandet«, siger Karoline Klaksvig, underdirektør i Skattestyrelsen, i pressemeddelelsen.

Umiddelbart inden åbningen sad allerede flere end 100.000 mennesker i kø til at tjekke deres årsopgørelse.

Årsopgørelsen er en oversigt over din skat for sidste år. Den kigger bagud og viser, hvad du har haft af indkomst og fradrag og betalt i skat.

I årsopgørelsen kan man blandt andet se, om man har betalt for meget og skal have penge tilbage, eller om man har betalt for lidt og skylder i skat.

Hvis man skal have penge tilbage, begynder styrelsen at udbetale dem den 9. april.

Normalt skal tre ud af fire have penge retur

Især på grund af nysgerrigheden efter om tallene på bundlinjen er røde eller grønne, forventer Skattestyrelsen tung trafik på hjemmesiden.

Sidste år var der på to dage omkring 2,6 millioner besøg på Skattestyrelsens hjemmeside, efter at der blev åbnet for, at årsopgørelsen kunne tjekkes.

Normalt får cirka tre ud af fire skatteydere penge tilbage i skat. Den sidste fjerdedel skal enten efterbetale penge eller har ramt nogenlunde plet med skattebetalingen.

Ud over balancen i regnskabet skal man tjekke sit kørselsfradrag.

Normalt har cirka 1,2 millioner danskere ret til det fradrag, man kan få, hvis man har mere end 24 kilometer til og fra arbejde.

På grund af nedlukningen har mange dog arbejdet hjemmefra i 2020 og derfor ikke transporteret sig. Det ændrer fradraget.

Man kan som udgangspunkt lave ændringer i årsopgørelsen frem til 1. maj 2021.

Skattestyrelsens medarbejdere sidder klar ved tasterne både lørdag og søndag til at svare på borgernes generelle spørgsmål, men opfordrer til tålmodighed:

»Skat er ikke enkelt, og derfor sidder vi klar til at hjælpe hen over weekenden. Der er stor hjælp at hente for mange på vores hjemmeside, men vi svarer også på generelle spørgsmål på Facebook, Twitter og chatfunktionen på skat.dk«, siger Karoline Klagsvig.

Hun oplyser samtidig, at Skattestyrelsen modtager henvendelser på telefon fra på mandag.

