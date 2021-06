Undrer du dig også over, hvad det er for noget gult pollen, der ligger overalt?

Undrede du dig her til morgen? For var låget på din skraldespand, din bil eller din cykel dækket af et tyndt lag gult støv? Og nåede du at overveje, hvordan og hvor meget du nu skal til at nyse?

Træk vejret. Gerne dybt. For det er ikke så farligt.

Det er såmænd pollen fra fyr og gran, fortæller Astma-Allergi Danmarks kommunikationschef, Betina Hjorth, der i en mail skriver: