Søren Ryges brevkasse Brug trillebøren til fuglefodring

Dorte i Sorgenfri: På grund af rotter i nabolaget fodrer vi de faste omkring 50 fugle om morgenen på en flise uden for køkkenvinduet. Efter 10 minutter er maden helt væk. Vi bruger ikke frø det meste af året, da diverse rester spredes ukontrollabelt og tiltrækker rotter.

Da kulden kom, ville vi gerne give dem en solid gang fuglefrø. Det foregår nu hver morgen, når det bliver lyst, i en trillebør. Fuglefrø og andre former for relevant foder ligger i bunden af børen. Musvitter og skader var naturligvis de første til at knække koden (det tog 10 minutter), men nu er alle med – bortset fra mågerne, der heldigvis ikke har fundet fidusen. De er ellers velkomne, men har det jo med at rydde bordet. Selv rødkælken hopper ned i børen, når det er dens tur.

Når fuglene er færdige, rydder jeg børen for eventuelle rester, og næste morgen sidder der ti mejser på kanten af den tomme bør og venter.

Fordelen ved børen er, at kanterne er så høje, at der ikke spredes noget til rotterne. Måske sidder der en morgen en begejstret rotte og venter på kanten sammen med musvitterne, men så må jeg jo finde på noget nyt.

Jeg ved ikke, om dette er relevant for nogen, og billederne er ikke specielt gode, men for mig har det været rigtig rart at finde en nogenlunde rottefri metode. Vi elsker vores fugle og vil gerne blive ved med at servicere dem, som vi nu har gjort i 35 år.

Søren Ryge Petersen: Ovenstående er ikke et spørgsmål, men en bragende god idé, som hermed videregives til formodentlig rigtig mange. Det er nemlig en kendsgerning, at der bliver flere og flere rotter i Danmark, og at det er vores egen skyld. Vi fodrer dem jo! Al den fuglefodring tiltrækker uvægerligt rotter, der kommer om natten og rydder op. Jeg har selv syndet i mange år og blev først for alvor klar over det, da jeg så en rotte på foderbrættet i fuldt dagslys.

Vi skal ikke holde op med at fodre fuglene. Vi skal sørge for, at der ikke spildes foder. At der ikke er rottetilgængeligt foder nogen steder – slet ikke om natten. Det er nemmere sagt end gjort, og i så henseende er løsningen med trillebøren genial og overskuelig. Og hermed givet videre til alle, der har den mindste mistanke om, at der er rotter i nærheden.