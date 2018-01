Kritik af datasikkerhed blev ignoreret

I efteråret 2017 blev titusindvis af forældre i en skrivelse orienteret om, at der nu skulle laves en såkaldt ungeprofilundersøgelse af eleverne i 7. til 9. klasse.

Forældre, der læste informationsbrevet, blev ikke oplyst om, at det var frivilligt at deltage i undersøgelsen, der stiller nærgående spørgsmål om børnenes seksuelle aktiviteter, handikap, omgang med alkohol og stoffer, vold i hjemmet og kriminalitet.

Til gengæld blev de oplyst om, at »alle elever er sikret fuld anonymitet«.

Som Politiken afslørede i lørdags, passer det ikke, og kommunerne og den kommunalt ejede platform Skolesundhed.dk lægger sig nu fladt ned og beklager lovbruddet.

Sagen kort Statens datahøst I en artikelserie har Politiken sat fokus på lovbrud og manglende datasikkerhed i Undervisningsministeriets og kommuners indsamling og brug af følsomme data om børn og unge. Artiklerne har ført til, at den årlige trivselsmåling i folkeskolen og gymnasiet er sat på standby, og kommuner er beordret til at slette ulovligt anvendte personoplysninger. Den seneste sag handler om, hvordan forældre og 180.000 børn og unge gennem tre år er blevet misinformeret om, at deres data om sex, sundhed, misbrug og kriminalitet er indsamlet »anonymt«. Vis mere

Men de ansvarlige har overhørt mindst én advarsel. Forælder og skolebestyrelsesmedlem Christian Wadskov rejste i september 2017 en kritik og bekymring over for skole og kommune, der sendte skrivelsen videre til Skolesundhed.dk.

»Det er mig magtpåliggende, at der gøres tydeligt opmærksom på, at indsamlingen af data ikke er anonym«, skrev Christian Wadskov i en mail.

Skolesundhed.dk, og dermed kommunen, affærdigede bekymringen i en mail 9. oktober, fremgår det af korrespondancen, som Politiken har læst.

I ungeprofilundersøgelsen, som over 40 kommuner har gennemført siden 2015, indsamles og registreres data om børnenes fødselsår, fødselsmåned, fødselsland og postnummer. Og eftersom eleverne svarer via deres UNI-login, registreres også hver enkelt elevs skole og klasse. Dermed er hver enkelt respondent meget nem at identificere i databaserne.

De burde jo have taget min henvendelse alvorligt og undersøgt sagen Christian Wadskov, skolebestyrelsesmedlem

Christian Wadskov, der også er bestyrelsesmedlem i foreningen Folkeskoleforældre, siger i dag:

»De burde jo have taget min henvendelse alvorligt og undersøgt sagen. I stedet dækkede de sig ind og svarede så vidt muligt undvigende. Det forstærker kun mit indtryk af, at de er fuldstændig ligeglade med børnene og retssikkerheden – det handler bare om at indsamle data«.

Komiteen for Sundhedsoplysning, der administrerer Skolesundhed.dk for kommunerne, beklager:

»Vi har ikke tolket anonymitetsbegrebet korrekt, hvilket er årsagen til denne sag. Vi har ment, at fordi der ikke var knyttet navn og cpr-nummer til besvarelsen, gjorde det den anonym. Og det er årsagen til, at vi har kommunikeret, som vi har. Det er, kan vi konstatere, ikke tilstrækkeligt. Vi sørger for sammen med vores advokat at sikre, at dette ikke kan ske igen«, skriver projektleder Mette Laub Petersen i en mail.

Kritik fra Datatilsynet

Det er ikke første gang, at kommuner overtræder loven ved at indsamle data om børn via Skolesundhed.dk. I 2014 kritiserede Datatilsynet og fandt det »meget beklageligt«, at to kommuner ikke havde haft tilstrækkeligt fokus på datasikkerhed og havde undladt at lave såkaldte databehandleraftaler. Disse aftaler er lovpligtige at lave, da den juridisk ansvarlige myndighed nøje skal definere, hvordan it-leverandøren må håndtere data, og hvornår data skal slettes.

Kommunernes databehandler i denne sag er firmaet Opus Consult. På hjemmesiden står der ét sted, at der er 65 deltagerkommuner, mens der et andet sted står, at 70 kommuner er med i Skolesundhed.dk-fællesskabet. Det er et lovkrav, at myndighederne anmelder deres databehandlere til Datatilsynet, men kun i alt 21 kommuner har anmeldt Opus Consult.

»Disse indsamlinger af personoplysninger må man ikke sætte i gang, før man har fået tilladelse fra Datatilsynet. Som en del af det skal man også oplyse, hvilken leverandør der behandler data. Det her tyder jo så på, at der ikke er foretaget den anmeldelse og ikke givet tilladelse til at gennemføre de undersøgelser, som loven ellers kræver«, siger Catrine Søndergaard Byrne, datajuridisk ekspert fra Labora Legal og tænkehandletanken DataEthics.

Det fremgår af databehandleraftalerne, at kommunen ved aftalernes ophør skal træffe aftale om, hvordan man skal forholde sig til personoplysninger Mette Laub Petersen, projektleder

Komiteen for Sundhedsoplysning skriver til Politiken, at hjemmesiden ikke er opdateret, men at der per 1. januar 2018 er 61 kommuner tilknyttet Skolesundhed.dk. »De har såvel kontrakt som databehandleraftaler«, forsikrer Mette Laub Petersen og tilføjer om de mange manglende anmeldelser til Datatilsynet:

»Vi er ikke dataansvarlige, men vi informerer altid kommunerne om, at de skal huske anmeldelse, når vi indgår kontrakt. Derudover har vi for nylig udsendt reminder netop om dette«, skriver Mette Laub Petersen, der ikke har svaret på, hvornår denne påmindelse er udsendt.