Ny, billig iPad skal gøre Apple til kongen af klasseværelset »Alle kan være kreative«, mener Apple, der nu forsøger at gøre iPad til alle læreres yndlings-platform.

Det sendte chokbølger gennem tech-verdenen, da Apple sidste år lancerede en ny iPad. Ikke så meget fordi, den havde nye funktioner, ingen havde set før. Men fordi prisen var lavere end nogensinde.

Hvor du tidligere skulle langt over 3.000 kroner for at få den meste skrabede iPad, kunne en sådan nu købes for 2.999 kroner. Men nu har Apple gjort det samme igen, denne gang i et forsøg på at blive den foretrukne computer i klasseværelset.

Virker med Pencil

Apple har netop annonceret en ny 9,7-tommers iPad med Retina-skærm. Udenpå ligner den sidste års model, men den er 200 kroner billigere. Dermed er 2018-iPad’en (der bare hedder iPad og ikke har noget andet modelnavn) den billigste iPad, du nogensinde har kunnet købe. Den er endda 600 kroner billigere end den noget mindre iPad mini 4, der er meget ældre og har ringere hardware.

Prisen er dog ikke det eneste nye ved iPad anno 2018. Den største nyhed på hardware-fronten er, at den nu understøtter Apples digitale pen, Pencil. Denne skal købes som tilbehør og har indtil videre kun kunne bruges sammen med iPad Pro-modellerne, der er meget dyrere. Med Pencil kan du skrive og tegne med stor nøjagtighed på iPad-skærmen, som man f.eks. kender det fra Microsofts Surface Pro-tablets.

Og det er slet ikke tilfældigt, at netop Pencil-understøttelsen er det nye ved den billige iPad. Apple har nemlig samtidig annonceret en stor satsning på uddannelses-området og vil virkelig gerne have studerende i alle aldre til at bruge iPad som deres primære skolecomputer. Den mission tilgår den amerikanske tech-gigant ad to veje.

For det første har de gjort det muligt at bruge Pencil i deres iWork-apps. Det betyder, at du nu kan bruge pennen i apps som Pages, Numbers og Keynote og dermed lave håndskrevne noter og tegninger på dine tekstdokumenter, regneark og præsentationer. Den nye udgave af iWork kan downloades allerede nu.

Apps i undervisningen

Men derudover har Apple annonceret et nyt økosystem til brug af iPad og Mac i undervisningssammenhænge, som de håber, at lærere og institutioner verden over vil gøre brug af. Centralt i det nye økosystem står app’en ’Skolearbejde’, der gør det lettere for lærere og undervisere at give studerende og elever opgaver, der kan løses direkte i økosystemet.

’Skolearbejde’-app’en er integreret med app’en ’Klasseværelse’, hvorfra lærerne kan holde styr på de iPads, der bruges af studerende og elever. Sidstnævnte har indtil videre kun fandtes på iPad, men kommer nu også til Mac-computere. De to apps arbejder desuden sammen med en række apps fra tredjepart, hvor f.eks. iPad’ens muligheder for Augmented Reality benyttes i undervisningssammenhænge.

Det hele er en del af, hvad Apple kalder for en »gratis læreplan« med navnet ’Alle kan være kreative’, der er rammen om det førnævnte økosystem og samtidigt giver mulighed for at integrere tegning, fotografering, musik og filmproduktion i undervisning, der måske ikke nødvendigvis har med disse discipliner at gøre ellers.

Men man behøver naturligvis ikke være studerende for at bruge den nye iPad, der kan køre ti timer på en opladning ifølge Apple. Den har et 8 megapixels kamera bagpå med mulighed for optagelse af video i fuld HD, og et Facetime-kamera på fronten. Det er udgaven med 32 GB og Wi-Fi, der koster 2.799 kroner, men den fås også med LTE-mobildata og 128 GB lagerplads.

Den nye iPad kan bestilles nu og vil begynde at blive leveret indenfor en uge.