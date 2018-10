Video: Politikens Lars Dahlager prøver de nye el-transportmidler El-løbehjul såvel som el-skateboard og el-drevne ethjulede cykler er blevet en af de helt store transporttrends i storbyer verden over. Politiken guider til udvalget.

Transportmidler med elektriske motorer er blevet et kæmpe hit rundt om verdenen og især el-løbehjulet er blevet en regulær transportform for voksne pendlere. I Danmark er de dog ulovlige, da motoren gør, at de teknisk regnes som en knallerter - og så skal de overholde en række knallertkrav. I lovens øjne er et el-skateboard faktisk en form for bil. De nye transportformer er lige nu i høring og forventes lovliggjort 1. januar. Indtil da risikerer du en bøde.