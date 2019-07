Slut med at blive snydt af skjulte gebyrer: Airbnb skal fremover oplyse fuld pris for overnatninger

Det er slut med at lokke kunderne med kunstigt lave priser på Airbnbs portal.

I en samlet aktion har EU-Kommussionen og forbrugermyndighederne i de enkelte lande presset Airbnb til at ændre deres skiltning af priser, så den fulde pris bliver præsenteret for kunderne fra begyndelsen, når de slår op på en mulighed for overnatning.

Hidtil er forbrugere, der leder efter muligheder for overnatning på Airbnbs portal, blevet præsenteret for en kunstig lav pris, når de kiggede på startsiden.

Når de klikkede sig videre i bestillingsprocessen, steg prisen nemlig, fordi der efterfølgende blev pålagt forskellige former for gebyrer. Der kunne for eksempel være tale om administrationsgebyr, rengøringsgebyr, servicegebyr og skatter.

»Det er naturligvis positivt, at Airbnb retter deres markedsføring ind efter reglerne«, siger jurist Susanne Bager fra Forbrugerombudsmandens kontor, der har været en del af aktionen.

»Forbrugerne skal på forhånd vide, hvad de som minimum kommer til at betale for en overnatning. Og hvis de ikke kan slippe for for eksempel rengøringsgebyr, servicegebyr eller skatter, skal de beløb oplyses fra begyndelsen«, siger hun videre.

Det kan være vanskeligt at sammenligne priser, hvis den fulde pris ikke fremgår fra begyndelsen, påpeger juristen.

»Hvis du tidligere skulle vælge mellem flere forskellige muligheder for overnatning, så skulle du langt ind i bestillingsprocessen for at kunne sammenligne priserne. Det er besværligt og kunne få nogen til at lade være med at sammenligne priser eller måske kun sammenligne nogle få priser. Det bør blive nemmere fremover«, siger Susanne Bager.

Et års forhandlinger

Det har taget et lille årstid og en stribe forhandlinger at få Airbnb til at rette ind.

De europæiske forbrugermyndigheder bad sammen med EU-Kommissionen i sommeren 2018 Airbnb om at oplyse den fulde pris for overnatningen. Og bad i samme åndedrag Airbnb om at ændre en række aftalevilkår, så de lever op til europæisk lovgivning.

Det har ikke været muligt at få et interview med Airbnb om sagen, men selskabet har via sin danske pr-rådgiver sendt en skriftlig meddelelse.

»Hos Airbnb forstår vi, hvor vigtig gennemsigtighed er for vores fællesskab. Under arbejdet med at bygge en end-to-end travel platform op leder vi konstant efter måder til at gøre booking hos Airbnb så simpel og klar som muligt«, hedder det i meddelelsen fra den verdensomspændende portal.

Airbnb oplyser, at der er blevet arbejdet på sagen et stykke tid.

»Gennem de seneste måneder har vi ændret den måde, vores priser fremtræder på på vores platform i Europa. Det skulle gøre det endnu mere klart for gæsterne, hvor meget de skal betale for en booking«, skriver Airbnb.

Airbnb har også rettet i sine servicebetingelser, så de er tilpasset EU-området.

»Vi anerkender, at regioner rundt omkring i verden har deres egen måde at gennemføre gennemsigtighed på. For at bringe vores platform på linje med den lokale lovgivning for forbrugerbeskyttelse og efter konsultationer med forbrugereksperter har vi foretaget ændringer i betingelserne«, skriver Airbnb.

Airbnb har blandt andet gjort det tydeligere, hvis der bookes hos en professionel vært.

Europæisk glæde

Det er kommissæren for retlige anliggender, forbrugerpolitik og ligestilling, den tjekkiske socialdemokrat Vera Jourová, der har kæmpet kampen på EU’s vegne.

»Denne sommerferie vil europæerne simpelthen få, hvad de ser, når de booker deres ferie. Sammenligning og online booking af hoteller og overnatning er blevet hurtigt og nemt for forbrugerne. Nu kan forbrugerne også stole på, at den pris, som de ser på første side, er den pris, de skal betale til slut«, skriver Vera Jourová i en mail.

Den tjekkiske kommissær er ikke bange for at rose Airbnb.

»Jeg er meget tilfreds med, at Airbnb var parat til at samarbejde med den europæiske kommission og de nationale forbrugermyndigheder om at forbedre den måde, deres platform virker på«, forklarer Vera Jourová, der opfordrer andre lignende portaler til at følge Airbnbs eksempel.