Ny prognose: Pensionerne bliver lavere fremover

Pensionskunder skal være risikovillige, hvis de vil have pensionen til at vokse, viser pensionsprognosen fra Rådet for Pensionsprognoser.

Der er udsigt til lavere pensioner i de kommende år. I hvert tilfælde, hvis man er en forsigtigper, der gerne vil have sikre papirer og et stabilt afkast.

Rådet for Pensionsprognoser har netop offentliggjort ’Samfundsforudsætningerne for 2020’. Og her skruer de ned for, hvad pensionskunderne kan vente i pension

»De forventede afkast over de næste ti år er for de fleste investeringsaktiver reduceret i forhold til Samfundsforudsætningerne for 2019«, skriver rådet i sin rapport.

»Den primære årsag er, at renterne er lavere end for et år siden. Det lavere renteniveau har konsekvenser for de forventede fremtidige afkast for flere typer af investeringsaktiver. De forventede afkast for horisonter længere end ti år er uændrede i forhold til sidste år. Rådet vil løbende vurdere forventningerne til de langsigtede afkast i lyset af den akademiske litteratur på området og markedsudviklingen«, hedder det videre.

Kunder ønsker sikkerhed

Rådets opgave er løbende at vurdere forventningerne til de langsigtede afkast i lyset af den akademiske litteratur på området og markedsudviklingen.

I et af landets største pensionsselskaber har de også noteret, at øjeblikkets lave renter og ligefrem negative renter på obligationer gør det umuligt at strikke en pensionsordning sammen med et beskedent men sikkert afkast.

»Hvis man ønsker sikkerhed, er det sikkerhed for tab«, siger forbrugerøkonom Carsten Holdum fra pensionsselskabet PFA.

Det faktum konflikter med mange af vores kunders ønsker. De kunne godt tænke sig et sikkert afkast på deres pensionsordning på 1-2 procent efter inflation. Det kunne de sagtens få for 10 til 15 år siden, men det findes ikke mere«, siger Carsten Holdum.

Rådet for Pensionsprognoser forudser for eksempel, at afkastet på stats- og realkreditobligationer vil ligge på 0,3 procent de kommende 10 år, mens afkastet vil være på 5,5 procent på globale aktier, men her er prognosen også betydligt mere usikker, fremgår det af rådets materiale.

Hvis man er mere risikovillig, så er der gode muligheder for at få et afkast.

»Afkastet, når man ejer aktier, ser ud til at holde sig nogenlunde konstant, hvor det altid har været. Det kan man jo også se, hvis man kigger ud af vinduet. Virksomhederne klarer sig meget godt, der er høj beskæftigelse i både Europa og USA. Forskellen på den sikre verden og den usikre har aldrig været større«, siger Carsten Holdum, der kalder det god timing at overveje ens egen risikovillighed.

De fleste kunder vælger en opsparing, der er en blanding af aktier og obligationer.

»Men nogen produkter begynder at nærme sig en rente på nul efter inflation. Det vil sige, at du sådan set bare får dine egne penge igen, og det er ikke det folk, der sparer til pension, forestiller sig«, siger Carsten Holdum.

Der er ifølge forbrugerøkonomen tre ting, som pensionsopsparen kan gøre.

»Du kan skrue ned for forventningerne til din levefod som pensionist. Du kan også tage et par år ekstra på arbejdsmarkedet, så du sparer op i en længere periode og på den måde får lagt mere til side. Eller du kan skrue op for de løbende indbetalinger til pension«, siger Carsten Holdum, mens de helt unge er hjulpet af den stigende pensionsalder.

»De børn, som fødes nu, skal efter planen arbejde til de er 77 år, så de får mange ekstra til at spare op i«, siger Carsten Holdum.