Julehandlen ser for første gang siden finanskrisen ud til at gå baglæns

Siden finanskrisen er julehandlen­ steget år for år, men nu ser den ifølge Dansk Erhvervs prognose ud til at falde på trods af en stærk dansk økonomi.

For første gang siden finanskrisen ser julehandlen ud til at falde.

Vurderingen kommer fra erhvervsorganisationen Dansk Erhverv, der i sin årlige prognose for julehandel vurderer, at forbrugerne vil have et merforbrug på 9,2 milliarder kroner i november og december i år. I de samme måneder sidste år lå merforbruget på 9,4 milliarder kroner.

Den faldende julehandel, der af Dansk Erhverv betragtes som merforbrug af mad, vin, tøj, sko og andre varer i november og december i forhold til årets andre måneder, har ifølge erhvervsorganisationens markedsdirektør, Henrik Hyltoft, to årsager.

»For det første er danskerne blevet mere forsigtige med at bruge penge. Det er paradoksalt, fordi vi har haft flot vækst i dansk økonomi gennem de seneste fem år med høj beskæftigelse, lav arbejdsløshed, historisk lave renter og stigende lønninger, men husholdningerne har holdt igen med forbruget, der slet ikke har fulgt stigningen i indkomsterne«, siger Hyltoft, der blandt andet repræsenterer landets butikker.

Forbrugernes tillid til den økonomiske situation et år ude i fremtiden er simpelthen for pessimistisk, ligesom frygten for arbejdsløsheden nu er lige så stor, som den var i 2013, der var et af finanskrisens sidste år i dansk økonomi.

Den anden forklaring er, at de typiske julegaver som tøj, sko og andre forbrugsvarer er blevet billigere i det forløbne år. Og her har tilbudsdagen black friday og international nethandel også bidraget til at presse priserne ned.

»Derfor behøver det altså ikke betyde, at der komme så mange færre gaver under juletræet, selv om der bliver brugt færre penge på julegaver«, forklarer Hyltoft, der tvivler på, at det er øget klima- og miljøbevidsthed blandt danske forbrugere, der er årsagen til den faldende handel i julemånederne. Når en husholdning tjener 100 kroner, bruger den i gennemsnit blot 95 kroner. Det er i historisk sammenhæng en høj opsparing. I stedet for at bruge pengene lægger danskerne dem simpelthen til side til dårligere tider, siger Hyltoft og påpeger: »Hvis forbrugerne holder igen nu, hvordan vil det så ikke gå, hvis der kommer et regulært tilbageslag i økonomien«.

Alene salget af beklædning er ifølge Dansk Erhverv faldet med 3,4 procent fra september 2018 til september i år.

Gode tal for dansk økonomi

I fredags kom der en stribe nøgletal fra Danmarks Statistik, som fortalte om lavere arbejdsløshed, højere løn og et husmarked i fremgang.

Og der er ingen grund til frygte for den økonomiske fremtid, vurderer økonomer.

»Det er ikke de samfundsøkonomiske forhold, som skal få danskerne til at holde igen med at give julegaver i år«, siger Helge Pedersen, cheføkonom i Nordea.

Han vurderer, at dansk økonomi også i 2020 vil være i god form.

I Arbejderbevægelsens Erhvervsråd vil det overraske direktør Lars Andersen, hvis der skulle blive tale om en nedgang i årets julehandel i forhold til tidligere år.

»De grundlæggende faktorer i økonomien trækker i den modsatte retning. Reallønnen stiger, og beskæftigelsen vokser, så i bund og grund har den almindelig dansker en sund privatøkonomi. Det skulle alt andet lige give bedre mulighed for at forbruge«, siger Lars Andersen, men konstaterer også: »Samtidig er det rigtigt, at vi sparer mere op og ikke øger vores forbrug så meget, som vi egentlig kunne«.

Ifølge Lars Andersen kan der være forklaringer på et fald i julehandlen, som ikke står i de økonomiske lærebøger, for eksempel klima.

»Det kan være øget klima- og ressourcebevidsthed, som får forbrugerne til at holde igen«, siger han.

Direktør i brancheorganisationen Dansk Detail Jens Birkeholm, der har mode- og skotøjsbutikker som medlemmer, er også inde på denne bevidsthed. Han har netop noteret sig en stigende klima- og miljøbevidsthed blandt især yngre forbrugere.

»Vi ser, at flere udelukkende køber ind i genbrugsbutikker og ikke vil skamme sig over at give en genbrugsgave«, siger han og kalder det her og nu et storbyfænomen: »Men det kommer til at brede sig til resten af landet«, spår direktøren.