Børnelæger slår alarm: Lav testsystemet om så vi ikke sander til i snotbørn

Landets børneafdelinger har er lige nu fyldt med børn, der slet ikke hører hjemme på en børneafdeling: Småsyge børn.

Derfor slår Dansk Pædiatrisk Selskab nu alarm kort før vi går et efterår og vinter i møde, som er højsæson for febrile, dehydrerede børn, alvorlige opkastlidelser, diarré, slem influenza og andre virusinfektioner. Børn, der er så syge, at de har brug for en børnespecialist på et hospital.

»I øjeblikket tager mængden af vores små patienter, der ikke er ret syge, tid fra de patienter, som er vores kerneopgave – de alvorligt syge børn. Det system kan ikke fortsætte, og slet ikke når vi alle ved, at vores mest travle periode, hvor de alvorligt syge børn har mest brug for lægehjælp på hospitalet er det kommende halvår«, siger børnelægernes formand, overlæge Klaus Birkelund Johansen.