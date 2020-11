Milliarder er brugt på corona: Derfor skal du ikke frygte, at besparelser rammer dig

Over 80 milliarder kroner. Så stort et underskud ventes corona-krisen at blive for den danske stat i 2020.

Tallet dækker blandt andet over et hav af økonomiske hjælpepakker, lån til virksomheder, udskudt moms samt mindre omsætning og lavere beskæftigelse.

Den gode nyhed er imidlertid, at det svimlende høje beløb med al sandsynlighed ikke kommer til at betyde ret meget for den enkelte dansker. Vi skal altså ikke gå og frygte, at det kommer til at betyde ringere velfærd, og at pengene vil gå fra eksempelvis de planlagte minimumsnormeringer i daginstitutionerne eller de ældre på plejehjemmene.