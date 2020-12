Xbox mod PlayStation: To konsolkonger tørner sammen, som de plejer. Alligevel er dysten speciel i år

Siden 2001 er Japan og USA tørnet sammen i spilkonsolbokseringen cirka hvert syvende år. Det sker som regel med helt nye boksehandsker på, og første runde starter gerne, lige inden julegavegalskaben går i gang. Sådan er det også i år, hvor Sony og Microsoft endnu en gang spiller med grafikhestekræfterne og processormusklerne i form af spilkonsollerne PlayStation 5 og Xbox Series X.

Normalt er der en god forklaring på, at det tager seks-syv år at sende helt nydesignede versioner af PlayStation- og Xbox-spilkonsollerne på markedet. Indvendigt er de to konsoller i virkeligheden blot spilorienterede computere, så det handler slet og ret om, hvornår hardwaren er faldet tilstrækkeligt i pris til at passe ind i et konsolgamerbudget.

Alligevel er 2020 et anderledes år, hvad angår konsolboksekampen ude i butikkerne, først og fremmest fordi de to maskiner i år ligner hinanden til forveksling, når man kigger under deres motorhjelme. Og dernæst fordi de begge fås i skrabede versioner, der peger mod fremtiden for spilkonsoller.