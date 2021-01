Salget svigtede: Politikens ambitiøse madmagasin lukker

Politikens grønne satsning på madmarkedet fik ikke nok abonnenter til at kunne klare sig på markedet, og derfor har Politikens ledelse besluttet, at Politiken MAD udkommer sidste gang i april måned.

Politiken MAD er et ambitiøst journalistisk magasin på 100 sider, dedikeret til at gøre grøn og mere klimavenlig mad til en lækker, sanselig oplevelse. Læsere og brugere har fået inspiration til alt fra at pakke japanske gyoza til at fremtrylle verdens nemmeste bærdessert. Udover magasinet indeholder satsningen et digitalt madunivers, nyhedsbreve med opskrifter samt live-arrangementer.

Men desværre er det ikke realistisk at nå de abonnementstal, som Politiken havde sat sig for de første tre år, siger Rebecca Vang, direktør for Politikens Udviklingsselskab, der udgiver Politiken MAD.

»Der er tale om et journalistisk produkt i tårnhøj kvalitet, men desværre er det marked, som vi havde ønsket og troet på, der bare ikke«, siger hun.

Ungt og prisvindende magasin

Politiken MAD kom på gaden første gang i oktober 2019 og er fra begyndelsen blevet produceret af en selvstændig redaktion på fire personer, som på den korte tid allerede har hevet flere designpriser hjem for deres arbejde.

»Jeg er virkelig stolt af det produkt, vi har sendt på gaden. Vi har vist, at den grønne vej er fyldt med madglæde, og at den kan inspirere og guide til en mere klimavenlig livsstil«, siger chefredaktør for Politiken MAD Mette Mølbak.

Alle de gode ideer, inspirationen og de bæredygtige løsninger fra Politiken MAD går ikke til spilde. De skal fremover serveres for avisens læsere, siger ansvarshavende chefredaktør på Politiken Christian Jensen.

»Vi oplever, at både glæden ved mad og ønsket om et grønt og sundt liv fylder meget for vores læsere. Grøn og bæredygtig mad er ikke alene en trend – det er en nødvendig forandring i samfundet. Så den inspirerende tilgang og de bæredygtige tanker, som Politiken MAD dygtigt har udviklet, glæder vi os til at integrere og gøre til en offensiv og vigtig del af Politiken«, siger Christian Jensen.

Politiken MAD er blevet solgt i både løssalg og abonnement. Abonnenter vil modtage det sidste magasin 29. april og vil blive godtgjort for de numre, de har betalt for i abonnementet, men ikke modtager.