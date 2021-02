Wish.com er under mistanke for at vildlede forbrugerne med for høje førpriser

Når du som forbruger køber en vare, skal du kunne være sikker på, at du får korrekte oplysninger om blandt andet prisen og varens indhold.

Men når du handler på platforme som Wish, Alibaba, Amazon eller andre, som ’bare’ formidler kontakten mellem dig som kunde og den egentlige sælger af en vare, forsøger nethandelsgiganterne at skyde det ansvar fra sig.

Det viser en aktuel sag, hvor Forbrugerombudsmanden ser på formodede falske førpriser hos Wish.com, som de seneste år har sendt millioner af pakker til danske forbrugere.

»Førpriserne på Wish virker umiddelbart urealistisk høje. Der er besparelser på helt op til mere end 90 procent, og det giver forbrugeren et indtryk af, at man får et rigtig godt tilbud. Men hvis førprisen ikke er rigtig, er forbrugeren blevet vildledt og har ikke truffet sit valg på grundlag af korrekte oplysninger«, siger Eva Sjøgren, chefkonsulent hos Forbrugerombudsmanden.