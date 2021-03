Myterne om elbiler bremser køb: Flertallet tror, at der er langt til nærmeste ladestik

Tanken om at løbe tør for strøm på bilen langt fra nærmeste ladestation er en af de forhindringer, der står stærkest, når danske bilkøbere overvejer en elbil.

Og mange danskere tror, at der er meget længere til den nærmeste offentlige ladestander, viser en undersøgelse, som Epinion har foretaget blandt 1.049 danskere over 18 år for ladeoperatøren Clever.

Her siger 20 procent, at der kan være over 120 kilometer, 15 procent mener, at der er mellem 80 og 100 kilometer, og 30 procent tipper på mellem 40 og 80 kilometer. Men det er skudt helt over målet, siger både Clever, Dansk Elbil Alliance og FDM, bilisternes interesseorganisation.

»Hvis du alene kigger på Clevers ladestandere, kan du ikke komme længere end 35 kilometer fra et åbent, offentligt ladepunkt. Regner du alle operatørers ladestandere med, er den maksimale afstand endnu kortere. Som elbilist kan du frit og nemt benytte ladestandere på tværs af langt de fleste operatører«, siger Casper Kirketerp-Møller, der er direktør for Clever.

Ifølge forbrugerøkonom Ilyas Dogru fra FDM viser de henvendelser, som han får fra både medlemmerne og andre forbrugere, at fejlagtige myter om at køre i elbil lever i bedste velgående.