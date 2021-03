På fremtidens tankstation vokser der blomster

Dieselosende eller benzinlugtende grå betonplatforme med plastikstandere skal erstattes af en anden virkelighed, når elbilister fra slutningen af 2021 kan køre ind for at få ladet op ved Køge Transportcenter lige ved motorvejssammenfletningen af E55 og E20.

Lynladestationens halvtage minder om trækroner, og skaber lys og skygge på pladsen. De skal være omgivet af levende træer, blomster, bærbuske og store natursten, som skal gøre ladepladsen til et sted, hvor man kan holde en sjov og meningsfuld pause, siger Ulrich Pohl, arkitekt og projektdirektør for byggeriet i COBE, som har tegnet ladeoperatøren Clevers ladepladser.

»Det er klart, at når vi skal til at køre på en anden måde, så skal vi også bygge på en anden måde. Her bruger vi for eksempel træ som vores fortrukne byggemateriale. Vi vil gerne skabe et sted og et landskab, anderledes end ved de typiske tankstationer, så man ikke bare lader bilen op, men også oplever en opholdskvalitet. Selv om det ligger nær motorvejen«, siger Ulrich Pohl, om pladsen, hvor der er sat ekstra fokus på de grønne omgivelser.

Pladsen nær Køge er med sine 16 lynladepunkter en større version af lignende ladestationer, som Clever har etableret på pladser ved Aarhus, Knudshoved og Fredericia. Ladepunkterne kan med en kapacitet på op til 300 kW oplade en bil på 10-20 minutter, hvis bilen er indrettet til at modtage det.