Eksperter: Nye dokumenter er en bombe under Nemlig.coms chauffør-finte

Politiken har de seneste uger kunne afsløre grelle arbejdsforhold hos blandt andet de chauffører, der bringer varer ud for Nemlig.com. Online-supermarkedet har ad flere omgange understreget, at de ikke har ansvaret, da chaufførerne er ansat af en underleverandør. Men det viser sig nu ikke at være korrekt, viser en afgørelse fra Arbejdstilsynet.

Afgørelsen fra 2019 slår entydigt fast, at Nemlig.com er at betragte som arbejdsgiver for chauffører, der leverer varer til virksomhedens kunder. Det vurderer eksperter efter at have gennemgået sagen, som Politiken har fået gennem en aktindsigt hos Arbejdstilsynet.

Afgørelsen skete i forbindelse med en arbejdsulykke, hvor en chauffør kom til skade, da han tømte sin varevogn for kasser. Nemlig.com påpegede over for Arbejdstilsynet, at chaufføren ikke var ansat af dem, men hos en selvstændig vognmand. Det argument godtog Arbejdstilsynet dog ikke.

I afgørelsen skriver Arbejdstilsynet, at »Nemlig.com anses som arbejdsgiver for chauffører, der leverer varer til Nemlig.coms kunder«, og henviser til, at det ikke er vognmanden, men Nemlig.com som planlægger chaufførens leveringsrute via en app og kontrollerer chaufførens arbejde.