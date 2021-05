Se, hvad Københavns Kommune fandt, da de granskede arbejdsforholdene hos Nemlig.com-ejer

Grov underbetaling, manglende ferie og arbejdsdage på op til 12 timer med tunge løft og tonsvis af kasser, der skal slæbes op ad trapperne til de øverste etager i byens ejendomme.

Sådan lyder konklusionen på den undersøgelse, som Københavns Kommunes indsatsteam mod social dumping har foretaget hos Nemlig.coms ejer Intervare. Kommunen har undersøgt forholdene hos de seks faste chauffører, der gennem underleverandører, leverer varer til kommunens borgere – og undersøgelsen viser, at alle seks chauffører er blevet underbetalt for gennemsnitligt 23.300 kroner om måneden i kontrolperioden, der dækker januar, februar og marts 2021.

Københavns Kommune har derfor krævet, at Intervare betaler 419.000 kroner til de seks chauffører. Kommunen oplyser, at det derfor er blevet besluttet, at kontrollen af Intervare udvides til at omfatte alle chauffører, der har leveret varer for virksomheden, siden kontrakten blev indgået i 2017.

Derudover har Københavns Kommune fundet en række andre kritisable forhold hos virksomheden: