Letbanestrækning til Grenaa bliver tre måneder forsinket

Aarhus Letbane forventer at åbne strækningen til Grenaa tre måneder senere end hidtil ventet.

Det ventes nu, at strækningen åbner sidst i marts 2019, men tidsplanen kan stadig rykke sig.

Det skriver Aarhus Letbane i en pressemeddelelse.

Det står klart for selskabet, at udarbejdelse af trafikale anlægsbestemmelser vil kræve mere tid end tidligere ventet.

»Vi er rigtig kede af, at vi med denne tidsplan skuffer en masse mennesker, og det beklager vi meget«, siger Michael Borre, der er direktør i Aarhus Letbane, i meddelelsen.

Anlægsbestemmelserne indeholder krav til kommende ændringer, ombygninger og udskiftninger af letbaneanlægget.

Det skal være på plads, før strækningen får godkendelse.

Han fortæller, at selskabet har brug for tid til at hente noget læring af godkendelse af strækningen til Odder samt lave en grundig vurdering af 'udestående opgaver'.

Midttrafik vil fortsat køre med erstatningsbusser mellem Aarhus og Grenaa, indtil strækningen åbner for Letbanen.

ritzau