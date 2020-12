Vellykket pression imod grøn indkøbspolitik: Politi og forsvar blokerede for vegetardage

Fem fagforeningsformænd ringede til finansminister Nicolai Wammen(S) med indvendinger imod udsigten til to obligatoriske vegetardage i de statslige kantiner.

De fem selvsamme fagforeningsformænd fik få dage senere i særskilte orienteringer før offentligheden at vide, at den mere klimavenlige menu nu blev droppet.

Det viser en aktindsigtsanmodning fra Klimamonitor.

Hvilke lønmodtagerorganisationer der ringede til Nicolai Wammen og altså havde held med deres ærinde om et boykot af to vegetardage samt mindre okse- og lammekød på menuen til de godt og vel 85.000 statsansatte, har Finansministeriet ellers hidtil nægtet ønsket at oplyse.

»Ministerens samtaler er fortrolige,« har argumentationen fra Finansministeriets pressekontor lydt på en forespørgsel om, hvilke organisationer Nicolai Wammen har haft talt med.

Fakta CO 2 -udledninger fra fødevarer Finansminister Nicolai Wammen ønskede også med sit nu sløjfede kostudspil, at der højest skulle være en ugentlig servering af okse- eller lammekød i de statslige kantiner. Bag det ønske gemmer sig potentialet for større emissions-reduktioner på grund af markante variationer i CO 2 udledt per kilo animalsk protein. Tallene herunder viser, hvor meget CO 2 der bliver udledt per kilo fødevare. Muslinger: 0,1 kg. CO2

Sild: 1,3 kg. CO2

Torsk: 2,8 kg. CO2

Kylling: 3,2 kg. CO2

Grisekød: 4,6 kilo CO2

Rejer: 10,5 kg. CO2

Oksekød: 13,9 kg. CO2

Lam: 21,4 kg CO2 Kilde: Concito Vis mere

Klimamonitor har derfor haft anmodet om aktindsigt i, hvilke lønmodtagerorganisationer som regeringen var i dialog med i perioden på tre arbejdsdage imellem offentliggørelsen af og annulleringen af udspillet om to vegetariske dage.

21 arbejdsdage krævede besvarelsen af anmodningen. Besvarelsen leveret tirsdag aften viser, at de indvendinger, som finansminister måtte lægge øre til, blev fremlagt telefonisk af følgende fem fagforeningsfolk:

Claus Oxfeldt, formand for Politiforbundet

Jesper K. Hansen, formand for Centralforeningen for Stampersonel, der er den største fagforening for ansatte i Forsvaret

Kurt Brantner, næstformand for Soldaternes Fagforening

Lizette Risgaard, formand for Fagbeværelsens Hovedorganisation

Rita Bundgaard, formand for HK Stat

Grøn indkøbsmuskel

Hvert år køber det offentlige ind for 380 mia. kr. – alt fra mad, medicin til hospitalsudstyr. Disse offentlige indkøb belaster klimaet med 12 millioner tons CO 2 om året.

At øge indtaget af plantebaserede proteiner på bekostning af færre animalske proteiner eller blot mindre kød fra lam eller okser er ifølge organer som Klimarådet og Concito en af de mest effektive metoder at nedbringe et klimaaftryk på.

En metode, finansminister Nicolai Wammen og regeringen også ønskede at gøre brug af som led i bestræbelserne på at efterleve dens klimamål om 16 millioner tons CO 2 -reduktioner inden 2030.

I forbindelse med præsentationen 29. oktober af udspillet til en grønne indkøbspolitik betonede finansministeren tilmed, at de 16 millioner tons CO 2 -reduktioner kun er mulige at opnå, hvis alle virkemidler inklusive to vegetardage og højest en ugentlig servering af okse- eller lammekød tages i brug.

»Det gør vi, fordi vi i fremtiden skal være endnu bedre til at have klima, miljø og bæredygtighed for øje, når vi køber ind. Det er en stor økonomisk muskel på et trecifret milliardbeløb, som vi aktiverer for at sætte yderligere fart på den grønne omstilling,« lød det i en pressemeddelelse fra Nicolai Wammen 29. oktober.

Trods den betoning trak finansministeren kostudspillet tilbage tre arbejdsdage senere.

Udsigten til at soldater, politibetjente, samt embedsmænd- og kvinder i de statslige ministerier kun skulle mætte sulten med hakkefars eller lammesteaks en dag om ugen og to dage om ugen kun kunne vælge fra en plantebaseret menu var et udspil, som nogle af disse faggruppers bagland fandt uspiseligt.

God idé - men væk fra menuen