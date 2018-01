33 foreninger ønsker ny national plan for psykiatri Personale, brugere og pårørende gør fælles front og vil blandt andet have mere fokus på at forebygge psykisk sygdom.

Forestil dig, at en kræftsyg borger bliver udskrevet fra sygehuset og må overlade sin hospitalsseng til en anden, selv om overlægen fagligt vurderer, at patienten har brug for stadig at være indlagt og modtage flere doser kemoterapi for at slå de syge celler ihjel. Beklager, vi stopper her, lyder det fra lægen. Nej vel?

Forestil dig så samme scenarie for en patient med skizofreni. Patienten bliver udskrevet fra en psykiatrisk afdeling, selv om overlægen vurderer, at det fagligt set er ufornuftigt at lade patienten gå. Den praksis er inden for det seneste årti igen og igen blevet omtalt i pressen, hvor psykiatere har fortalt, at de på grund af pladsmangel er nødsaget til at udskrive patienter for tidligt, fordi sygere borgere skal indlægges. Kort efter bliver de udskrevne indlagt igen – endnu sygere.

En ny national plan for psykiatrien skal gøre op med forskelsbehandling mellem patienter med psykiske og fysiske sygdomme, lyder det fra Psykiatrialliancen, der samler patienter, pårørende, læger, plejepersonale med flere i et netværk af 33 organisationer. Alliancens talsperson er Torsten Bjørn Jacobsen, der er formand for Dansk Psykiatrisk Selskab og overlæge på Psykiatrisk Center i København.

»Selv om hovedoverskriften på psykiatriplanen fra 2014 var ’ligeværd’, så er psykiske sygdomme reelt ikke blevet ligestillet med somatiske sygdomme som for eksempel kræft og hjertesygdomme, hvor der nærmest har været økonomiske midler ad libitum. Men sygdomme som skizofreni og depression kan også være livstruende. Det mangler der en forståelse for og accept af i vores samfund. Der er uløste problemer, uanset hvor du kigger hen i psykiatrien. Derfor er der behov for en ny psykiatriplan for Danmark«, siger han.

Håb om penge og bedre kvalitet

Netværket opfordrer nu i et brev Folketingets sundheds- og psykiatripolitikere til at sætte gang i arbejdet med at lave en »ny, ambitiøs psykiatriplan, der kan sikre et massivt løft af den samlede psykiatri i kommuner og regioner«.

Bagtæppet er ifølge brevet, at antallet af borgere, der er i kontakt med psykiatrien, er steget med 47 procent på ti år. Selv om planen fra 2014 afsatte 2,2 milliarder ekstra kroner over en årrække, er de fleste penge blevet spist op af det øgede behov for undersøgelse og behandling og samtidige besparelser inden for andre grene af psykiatrien, vurderer Psykiatrialliancen.

Fra 2010 til 2016 voksede antallet af børn og unge i behandling i sygehuspsykiatrien med mere end 40 procent, for voksnes vedkommende var væksten 25 procent. Samtidig oplever landets kommuner et voksende pres på botilbud og forsorgshjem som følge af et stigende antal borgere med psykiske lidelser.

Psykiatrialliancen peger på tre punkter, hvor politikerne især skal sætte ind: Der er brug for et økonomisk løft af det samlede område, som tager hensyn til udviklingen i antallet af borgere med psykiske lidelser, ligesom kvaliteten af behandlingen skal løftes. Der er brug for en bedre sammenhæng i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser, hvor regioner og kommuner skal sikre, at patienter ikke bliver tabt på gulvet, når de går fra en behandlingssektor til en anden.